بعد إصابتها بكسر في قدمها.. فيفي عبده تفكّ الجبس وتظهر مجددًا بعد رحلة العلاج

ظهرت الفنانة مجددًا بعد فترة من العلاج والتعافي، معلنة فكّ الجبس عن قدمها عقب إصابتها بكسر، وموجّهة رسالة شكر إلى كل من ساندها خلال أزمتها الصحية.



وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» أحدث ظهور لها بعد تحسّن حالتها، معبّرة عن امتنانها للأطباء الذين أشرفوا على علاجها ورافقوها خلال الفترة الماضية.



وكتبت: «الحمد لله أولًا وأخيرًا، الحمد لله على كل شيء، وعلى كل نعمة، وعلى كل شخص كان سببًا في رحلة العلاج دي».



وأضافت: «حابة من قلبي أشكر كل الدكاترة اللي كانوا معايا واهتموا بيا وساعدوني خلال الفترة دي».



كما ذكرت أسماء الفريق الطبي الذي تابع حالتها، ومن بينهم الدكتور يسري الهواري، والدكتور ، والدكتور خليف، والدكتور محمد ، والدكتور شريف الغمري، إلى جانب الدكتور الأرناوطي، استشاري العلاج الطبيعي.