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بعد إصابتها بكسر في قدمها.. فيفي عبده تفكّ الجبس وتظهر مجددًا بعد رحلة العلاج
بعد إصابتها بكسر في قدمها.. فيفي عبده تفكّ الجبس وتظهر مجددًا بعد رحلة العلاج
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بعد إصابتها بكسر في قدمها.. فيفي عبده تفكّ الجبس وتظهر مجددًا بعد رحلة العلاج

فن و منوعات

2026-09-18 | 06:05
بعد إصابتها بكسر في قدمها.. فيفي عبده تفكّ الجبس وتظهر مجددًا بعد رحلة العلاج
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Aljadeed
بعد إصابتها بكسر في قدمها.. فيفي عبده تفكّ الجبس وتظهر مجددًا بعد رحلة العلاج

ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده مجددًا بعد فترة من العلاج والتعافي، معلنة فكّ الجبس عن قدمها عقب إصابتها بكسر، وموجّهة رسالة شكر إلى كل من ساندها خلال أزمتها الصحية.

وشاركت فيفي عبده متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» أحدث ظهور لها بعد تحسّن حالتها، معبّرة عن امتنانها للأطباء الذين أشرفوا على علاجها ورافقوها خلال الفترة الماضية.

وكتبت: «الحمد لله أولًا وأخيرًا، الحمد لله على كل شيء، وعلى كل نعمة، وعلى كل شخص كان سببًا في رحلة العلاج دي».

وأضافت: «حابة من قلبي أشكر كل الدكاترة اللي كانوا معايا واهتموا بيا وساعدوني خلال الفترة دي».

كما ذكرت أسماء الفريق الطبي الذي تابع حالتها، ومن بينهم الدكتور يسري الهواري، والدكتور عمر سليمان، والدكتور أحمد خليف، والدكتور محمد أبو العلا، والدكتور شريف الغمري، إلى جانب الدكتور علاء الأرناوطي، استشاري العلاج الطبيعي.

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