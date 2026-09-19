النجمة التركية أفرا ساراتش أوغلو تحسم حقيقة توقيفها في تركيا

بعد الحفل التاريخي الذي أحيته الفنانة أصالة نصري في دمشق بعد غياب استمر نحو 15 عاماً، انهالت عليها رسائل التهنئة من نجوم العالم العربي الذين عبّروا عن فرحتهم بعودتها إلى جمهورها السوري.
أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلاً غنائياً مميزاً في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء مليئة بالحماس والتفاعل، حيث خطفت الأنظار كعادتها بحضورها اللافت وقربها من الجمهور الذي تفاعل معها طوال الحفل.
بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة أصالة نصري في حفلها المنتظر داخل صالة الفيحاء الرياضية في دمشق، والذي شكّل عودتها إلى جمهورها السوري بعد غياب استمر نحو 15 عاماً، تصدّر جانب آخر من زيارتها الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتذرت عن لقاء إنساني كان مقرراً مع مجموعة من السيدات الناجيات من سجون بشار الأسد.