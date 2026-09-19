النجمة التركية أفرا ساراتش أوغلو تحسم حقيقة توقيفها في تركيا

وخرجت أفرا عن صمتها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، موضحةً أنها ليست موجودة داخل في الوقت الراهن، بسبب ارتباطها برحلة عمل جرى التخطيط لها مسبقاً، الأمر الذي يفسر غيابها بالتزامن مع التطورات في القضية.



وأكدت الممثلة أنها ستعود إلى البلاد في أقرب فرصة ممكنة، بهدف الإدلاء بإفادتها أمام الجهات المختصة واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة منها، نافيةً بذلك ما عن توقيفها.



وأعربت أفرا عن اطمئنانها إلى موقفها وثقتها الكاملة بالقضاء، مشددةً على أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن جميع تفاصيل القضية ستتضح وفقاً للمسار القانوني.



وجاء توضيحها بعد انتشار معلومات تفيد بإدراج اسمها ضمن التحقيق الذي تجريه في باكيركوي، والمتعلق بملف مخدرات يضم عدداً من الأسماء المعروفة في الوسط الفني والإعلامي .