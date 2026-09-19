أحلام توجه رسالة مؤثرة لأصالة بعد حفل دمشق: "يا فرحة الشام فيكي"

وكانت الفنانة الشامسي من أبرز المهنئين، إذ وجهت رسالة مؤثرة إلى أصالة عبر حسابها على منصة "إكس"، عبّرت فيها عن سعادتها بعودة صديقتها إلى الغناء في .

ونشرت أحلام صورة تجمعها بأصالة، وعلقت قائلة: "رجعت أصالة عالشام.. يا فرحة الشام فيكي ويا فرحة قلوبنا برجعتك.. بعد كل هالسنين، صوتك رجع لمكانه وبين أهله وناسه. ألف مبروك يا حبيبتي، الله يديم عليك الفرح ويحفظك ويحفظ الشام وأهلها".

رسالة أحلام لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، خصوصاً أنها تعكس العلاقة القوية التي تجمع النجمتين، والتي ظهرت في العديد من المناسبات والمواقف السابقة، حيث حرصت كل منهما على دعم الأخرى والتعبير عن المحبة والتقدير المتبادل.

ولم تكن أحلام الوحيدة التي احتفلت بعودة أصالة، إذ حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئتها بهذه المناسبة، من بينهم ولطيفة، إضافة إلى عدد من الفنانين السوريين الذين عبّروا عن سعادتهم بعودة صوت أصالة إلى .

وكانت أصالة قد أحيت حفلاً استثنائياً على مسرح الفيحاء في دمشق، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تأثرت منذ اللحظات الأولى لاستقبال الجمهور لها، قبل أن تقدم مجموعة من أبرز أغنياتها وسط تفاعل واسع، لتصبح عودتها إلى المسرح السوري حديث الجمهور .