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أحلام توجه رسالة مؤثرة لأصالة بعد حفل دمشق: &quot;يا فرحة الشام فيكي&quot;
أحلام توجه رسالة مؤثرة لأصالة بعد حفل دمشق: "يا فرحة الشام فيكي"
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أحلام توجه رسالة مؤثرة لأصالة بعد حفل دمشق: "يا فرحة الشام فيكي"

فن و منوعات

2026-09-19 | 06:09
أحلام توجه رسالة مؤثرة لأصالة بعد حفل دمشق: "يا فرحة الشام فيكي"
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Aljadeed
أحلام توجه رسالة مؤثرة لأصالة بعد حفل دمشق: "يا فرحة الشام فيكي"

بعد الحفل التاريخي الذي أحيته الفنانة أصالة نصري في دمشق بعد غياب استمر نحو 15 عاماً، انهالت عليها رسائل التهنئة من نجوم العالم العربي الذين عبّروا عن فرحتهم بعودتها إلى جمهورها السوري.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي من أبرز المهنئين، إذ وجهت رسالة مؤثرة إلى أصالة عبر حسابها على منصة "إكس"، عبّرت فيها عن سعادتها بعودة صديقتها إلى الغناء في سوريا.

ونشرت أحلام صورة تجمعها بأصالة، وعلقت قائلة: "رجعت أصالة عالشام.. يا فرحة الشام فيكي ويا فرحة قلوبنا برجعتك.. بعد كل هالسنين، صوتك رجع لمكانه وبين أهله وناسه. ألف مبروك يا حبيبتي، الله يديم عليك الفرح ويحفظك ويحفظ الشام وأهلها".

رسالة أحلام لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، خصوصاً أنها تعكس العلاقة القوية التي تجمع النجمتين، والتي ظهرت في العديد من المناسبات والمواقف السابقة، حيث حرصت كل منهما على دعم الأخرى والتعبير عن المحبة والتقدير المتبادل.

ولم تكن أحلام الوحيدة التي احتفلت بعودة أصالة، إذ حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئتها بهذه المناسبة، من بينهم نانسي عجرم ولطيفة، إضافة إلى عدد من الفنانين السوريين الذين عبّروا عن سعادتهم بعودة صوت أصالة إلى دمشق.

وكانت أصالة قد أحيت حفلاً استثنائياً على مسرح الفيحاء في دمشق، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تأثرت منذ اللحظات الأولى لاستقبال الجمهور لها، قبل أن تقدم مجموعة من أبرز أغنياتها وسط تفاعل واسع، لتصبح عودتها إلى المسرح السوري حديث الجمهور العربي.

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