وائل رمضان يحتفي بتكريم سلاف فواخرجي في مصر

احتفى الفنان السوري وائل رمضان بتكريم زوجته الفنانة سلاف فواخرجي بجائزة «إنجاز الحياة»، تقديراً لمسيرتها الفنية وما قدّمته من أعمال على مدار سنوات طويلة، وذلك خلال الثالثة والعشرين من حفل جوائز «دير جيست» الذي أُقيم في مصر بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.



وشارك وائل رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» مقطع فيديو وثّق من خلاله أبرز لحظات حضور سلاف فواخرجي إلى الحفل، منذ وصولها إلى مكان المناسبة وحتى صعودها إلى المسرح وتسلّمها درع التكريم.



وظهر رمضان في الفيديو إلى جانب زوجته أثناء دخولهما إلى القاعة وسط اهتمام الحضور والمصورين، قبل أن تتجه سلاف نحو المسرح لتسلّم جائزتها، في عكس سعادة بهذه الجديدة في مسيرتها الفنية.



واختارت سلاف فواخرجي للمناسبة فستاناً براقاً بتصميم الكتف الواحد، وخطفت الأنظار بإطلالتها خلال سيرها برفقة زوجها داخل القاعة، قبل صعودها درجات المسرح باتجاه منصة التكريم، حيث ظهر اسمها على الشاشة الخلفية وسط تصفيق الحاضرين.



وتضمّن المقطع لحظة تسلّم الفنانة درع جائزة «إنجاز الحياة»، إلى جانب مشهد عناقها على خشبة المسرح احتفالاً بتكريمها، فيما أرفق وائل رمضان الفيديو برسالة عبّر من خلالها عن محبته واعتزازه بها وبما حققته خلال مسيرتها.



وأكد رمضان أن تكريم سلاف فواخرجي في مصر يحمل قيمة خاصة بالنسبة إليه، معرباً عن فخره بالاحتفاء بتجربتها الفنية في «هوليوود الشرق»، ومشيراً إلى أنها تستحق هذا التقدير بعد سنوات من العمل وتقديمها مجموعة من الشخصيات والأدوار.



ويشكّل حصول سلاف فواخرجي على جائزة «إنجاز الحياة» محطة تُضاف إلى سجلها الفني، إذ استطاعت خلال مسيرتها بناء حضور بارز في الدراما والسينما، والمشاركة في أعمال سورية وعربية متنوعة رسّخت مكانتها لدى الجمهور.



وتواصل الفنانة السورية حضورها ضمن عدد من المشاريع الفنية ، في وقت تؤكد فيه باستمرار أهمية العودة إلى العمل في ، معتبرة أن حضورها في الدراما السورية يبقى جزءاً أساسياً من هويتها ومسيرتها، ولا يمكن الاستغناء عنه مهما تعددت تجاربها خارج البلاد.