وفاة مفاجئة تهز عائلة سيندي كروفورد.. رحيل ابنها الوحيد عن 27 عاماً

وأكد مكتب في تسجيل الوفاة ، من دون الكشف حتى الآن عن السبب، فيما لا تزال نتائج التشريح منتظرة.

وطلبت عائلة بريسلي احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الصعبة، في وقت شكّل خبر رحيله صدمة لمحبيه ومتابعي عائلته.

وكان بريسلي قد دخل عالم الأزياء في سن مبكرة، وعمل مع عدد من أبرز العلامات العالمية، بينها « كلاين» و«دولتشي أند غابانا»، كما ظهر إلى جانب والدته في إعلان لشركة «بيبسي» عام 2018.

وخلال الفترة ، تحدث بريسلي علناً عن معاناته مع الإدمان ومشكلات الصحة النفسية، وسعى من خلال منشوراته إلى تشجيع الآخرين على التحدث بصراحة عن تجاربهم وطلب المساعدة.