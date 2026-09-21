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وفاة مفاجئة تهز عائلة سيندي كروفورد.. رحيل ابنها الوحيد عن 27 عاماً
وفاة مفاجئة تهز عائلة سيندي كروفورد.. رحيل ابنها الوحيد عن 27 عاماً
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وفاة مفاجئة تهز عائلة سيندي كروفورد.. رحيل ابنها الوحيد عن 27 عاماً

فن و منوعات

2026-09-21 | 03:35
وفاة مفاجئة تهز عائلة سيندي كروفورد.. رحيل ابنها الوحيد عن 27 عاماً
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Aljadeed
وفاة مفاجئة تهز عائلة سيندي كروفورد.. رحيل ابنها الوحيد عن 27 عاماً

توفي عارض الأزياء بريسلي جيربر، الابن الوحيد للعارضة العالمية سيندي كروفورد ورجل الأعمال راندي جيربر، عن عمر ناهز 27 عاماً، داخل مركز لإعادة التأهيل في لوس أنجلوس.

وأكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس تسجيل الوفاة يوم الأحد، من دون الكشف حتى الآن عن السبب، فيما لا تزال نتائج التشريح منتظرة.

وطلبت عائلة بريسلي احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الصعبة، في وقت شكّل خبر رحيله صدمة لمحبيه ومتابعي عائلته.

وكان بريسلي قد دخل عالم الأزياء في سن مبكرة، وعمل مع عدد من أبرز العلامات العالمية، بينها «كالفن كلاين» و«دولتشي أند غابانا»، كما ظهر إلى جانب والدته في إعلان لشركة «بيبسي» عام 2018.

وخلال الفترة الأخيرة، تحدث بريسلي علناً عن معاناته مع الإدمان ومشكلات الصحة النفسية، وسعى من خلال منشوراته إلى تشجيع الآخرين على التحدث بصراحة عن تجاربهم وطلب المساعدة.

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