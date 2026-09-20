أصالة تكشف تفاصيل عودتها إلى دمشق: زرت قبر والدي ولم أصدق أن الحلم تحقق

وخلال مداخلة مع الإعلامي عمرو في برنامج «الحكاية»، أوضحت أن بحة صوتها سببها تقديم كل ما لديها من صوت وروح ومشاعر خلال الحفل، طويلة من الانتظار والاشتياق.



وكشفت أن قبر والدها كان محطتها الأولى فور وصولها إلى ، إذ طلبت زيارته بمفردها وتحدثت إليه عن تفاصيل حياتها، مؤكدة أنها أخبرته بأنها أصبحت أقوى وتعتني بعائلتها كما كان يتمنى.



وتحدثت أصالة عن الفترة التي لم تكن تملك خلالها جواز سفر أو وثائق تتيح لها التنقل، معتبرة حصولها على الجنسية البحرينية «هدية غالية» ساعدتها على مواصلة مسيرتها. كما وجّهت الشكر إلى مصر والسعودية وقطر والإمارات والبحرين على احتضانها ودعمها.



وأعربت عن دهشتها بالتنظيم والمستوى الموسيقي الذي ظهر به حفلها في دمشق، مشيرة إلى أنها تعمّدت تأخير العودة حتى تكون من خلال ليلة كبيرة تليق بالجمهور السوري.



وأكدت أصالة أن أداء أغنية «ارفع راسك فوق أنت سوري حر» كان من أكثر لحظات الحفل تأثيراً فيها، مشددة على أن حياتها قبل هذه العودة لن تكون كما بعدها.