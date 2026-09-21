حسام تحسين بيك ضحية شائعة وفاة جديدة.. صور النعي تنتشر والحقيقة مختلفة

وسرعان ما انهالت تعليقات الحزن والدعاء للفنان السوري، فيما شكك آخرون بصحة الخبر، خصوصاً في ظل غياب أي إعلان رسمي جديد عن وفاته من عائلته أو الجهات الفنية المعنية.

وكانت شائعة مماثلة قد انتشرت مطلع سبتمبر 2026، ونقلت وسائل إعلام حينها عن نفيها وفاة حسام تحسين بيك، مؤكدة أنه بخير وفي منزله في .

كما ظهر تحسين بيك في لقاء مع «ET بالعربي» بتاريخ 30 2026، تحدث خلاله عن إمكانية عودته إلى الدراما في حال حصوله على دور مناسب، ونفى امتلاكه أي حسابات رسمية على ، مؤكداً أن الصفحات التي تحمل اسمه لا تمثله.

وبذلك، لا تستند صور النعي المتداولة إلى إعلان موثوق يؤكد وفاة الفنان، لتعيد القضية مجدداً تسليط الضوء على شائعات الوفاة التي تطال الفنانين وتنتشر بسرعة قبل التحقق من مصادرها.