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حسام تحسين بيك ضحية شائعة وفاة جديدة.. صور النعي تنتشر والحقيقة مختلفة
حسام تحسين بيك ضحية شائعة وفاة جديدة.. صور النعي تنتشر والحقيقة مختلفة
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حسام تحسين بيك ضحية شائعة وفاة جديدة.. صور النعي تنتشر والحقيقة مختلفة

فن و منوعات

2026-09-21 | 07:27
حسام تحسين بيك ضحية شائعة وفاة جديدة.. صور النعي تنتشر والحقيقة مختلفة
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Aljadeed
حسام تحسين بيك ضحية شائعة وفاة جديدة.. صور النعي تنتشر والحقيقة مختلفة

أثارت صور نعي الفنان السوري حسام تحسين بيك حالة من البلبلة خلال الساعات الماضية، بعدما تداولتها صفحات وحسابات مهتمة بأخبار المشاهير مرفقة بعبارات تتحدث عن رحيله، ما دفع عدداً كبيراً من المتابعين إلى تصديق الخبر وتقديم التعازي.

وسرعان ما انهالت تعليقات الحزن والدعاء للفنان السوري، فيما شكك آخرون بصحة الخبر، خصوصاً في ظل غياب أي إعلان رسمي جديد عن وفاته من عائلته أو الجهات الفنية المعنية.

وكانت شائعة مماثلة قد انتشرت مطلع سبتمبر 2026، ونقلت وسائل إعلام حينها عن نقابة الفنانين السوريين نفيها وفاة حسام تحسين بيك، مؤكدة أنه بخير وفي منزله في دمشق.

كما ظهر تحسين بيك في لقاء مع «ET بالعربي» بتاريخ 30 أغسطس 2026، تحدث خلاله عن إمكانية عودته إلى الدراما في حال حصوله على دور مناسب، ونفى امتلاكه أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الصفحات التي تحمل اسمه لا تمثله.

وبذلك، لا تستند صور النعي المتداولة إلى إعلان موثوق يؤكد وفاة الفنان، لتعيد القضية مجدداً تسليط الضوء على شائعات الوفاة التي تطال الفنانين وتنتشر بسرعة قبل التحقق من مصادرها.

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