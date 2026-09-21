تشييع نجمة «العشق الممنوع» غولسن تونجر.. وغياب لافت لأبطال المسلسل عن وداعها الأخير

وشهدت مراسم التشييع حضور عدد من الفنانين الذين حرصوا على إلقاء النظرة على الراحلة، من بينهم أولفي ألاكابتان، إردال أوزياججيلار، خليل إرغون، متين جوشكون، أيتن أونج أوغلو وسردار غوخان.

إلا أن ما لفت الأنظار كان غياب فريق عمل مسلسل «العشق الممنوع» عن مراسم الوداع، رغم ارتباط اسم تونجر بالمسلسل الذي حقق شهرة في والعالم ، ورسّخت من خلاله شخصية «أرسن هانم» حضورها في ذاكرة الجمهور. وفي المقابل، حرص عدد من المشاركين في العمل على نعيها عبر والتعبير عن حزنهم لرحيلها.

ورحلت غولسن تونجر عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد إصابتها بسرطان الدماغ، إذ لم يُكتشف المرض، بحسب ما تم تداوله، إلا خلال الأسابيع الأخيرة بعدما وصل إلى مرحلته الرابعة.

وخلال مراسم التشييع، استذكر أفراد عائلتها وزملاؤها مسيرتها الفنية والإنسانية. ووصفها عدد من المقربين بأنها كانت شديدة الاهتمام بمن حولها وبعملها، فيما قال نجلها بالتبنّي إلهان غوليك إنه تعلّم منها مواجهة تحديات الحياة والبقاء شامخاً مهما كانت الظروف.

كما استذكر موقفاً لها خلال مهرجان أنطاليا السينمائي، عندما ظهرت مرتدية الكوفية وحملتها أثناء تسلّم إحدى جوائزها.

أما زوجها إنجين أيشا، فأكد أن رحيلها يمثل خسارة كبيرة، مشدداً على أنها ستبقى حاضرة من خلال أعمالها وإرثها الفني، قائلاً إن رحيلها كان «بيولوجياً»، لكنها ستواصل الحياة عبر كل ما قدمته وتركته خلفها.