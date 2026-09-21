خاص الجديد - حسام تحسين بيك بصحة جيدة وشائعات وفاته غير صحيحة

وفي معلومات خاصة بـ"الجديد"، تبيّن أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن بصحة جيدة، ويمارس حياته بشكل طبيعي، ولا يعاني أي طارئ صحي يستدعي القلق.

وجاءت المعلومات لتضع حداً للشائعات التي انتشرت بشكل واسع.

وبحسب ما كشفته مصادر خاصة لـ"الجديد"، فإن الفنان السوري يواصل يومياته كالمعتاد، وحالته الصحية مستقرة وجيدة.

وبذلك، تُنفى الأنباء المتداولة عن وفاته، فيما يبقى حسام بخير وبصحة جيدة، خلافاً لما نشرته بعض الصفحات خلال الساعات الماضية.