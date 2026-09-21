خاص الجديد - حسام تحسين بيك بصحة جيدة وشائعات وفاته غير صحيحة

وفي معلومات خاصة بـ"الجديد"، تبيّن أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن حسام تحسين بيك بصحة جيدة، ويمارس حياته بشكل طبيعي، ولا يعاني أي طارئ صحي يستدعي القلق.
وجاءت المعلومات لتضع حداً للشائعات التي انتشرت بشكل واسع.
وبحسب ما كشفته مصادر خاصة لـ"الجديد"، فإن الفنان السوري يواصل يومياته كالمعتاد، وحالته الصحية مستقرة وجيدة.
وبذلك، تُنفى الأنباء المتداولة عن وفاته، فيما يبقى حسام تحسين بيك بخير وبصحة جيدة، خلافاً لما نشرته بعض الصفحات خلال الساعات الماضية.
بعد أصداء حفلها التاريخي في دمشق، لا تزال عودة الفنانة أصالة نصري إلى سوريا بعد غياب 15 عاماً تتصدر حديث الجمهور، بعدما شكّل ظهورها على المسرح ولقاؤها بالجمهور السوري لحظة مؤثرة احتفى بها الفنانون والمتابعون في العالم العربي.
لم تكن عودة نجوى كرم إلى المسرح مجرد مناسبة غنائية، بل تحولت إلى عرض استثنائي للأناقة، بعدما خطفت شمس الأغنية اللبنانية الأنظار بإطلالة جمعت بين الجرأة والفخامة خلال حفلها الأخير في مدينة ليماسول القبرصية.
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها على إنستغرام فيديو جديداً ظهرت فيه بإطلالة بيضاء صيفية، وهي تؤدي مقطعاً من أغنيتها الجديدة «أشهدي يا دني»، قبل أن يتحول الفيديو إلى مساحة لعرض أجمل اللحظات التي شاركها معها جمهورها وعدد من المشاهير على أنغام الأغنية.