عمرو يوسف يكشف سر قوة علاقته بـ كندة علوش بعد 10 سنوات زواج

وكشف ، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل علاقته بكندة علوش، مشيراً إلى أنها كانت حاضرة في مختلف مراحل حياته، وأنه يستشيرها في السيناريوهات التي تُعرض عليه، لما تمتلكه من رؤية فنية وخبرة.

كما تحدث عن الفترة الصعبة التي مرت بها كندة علوش بعد إصابتها بمرض السرطان، مؤكداً أنها تعاملت مع الأزمة بقوة وإيجابية، وأنها لم تستسلم للمرض، بل واجهته بإصرار.

وأشار يوسف إلى أن ذكرى زواجهما العاشرة اقتربت، لافتاً إلى أن علاقتهما تقوم على التفاهم والدعم المتبادل، وأن وجود كندة إلى جانبه شكّل فارقاً كبيراً في حياته.

ويأتي حديث عمرو يوسف بالتزامن مع عرض مسلسل "50/50" الذي تشارك كندة علوش في بطولته، ويجسد دورها شخصية "راوية"، وهي امرأة تنقلب حياتها بعد اختفاء زوجها، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة وسط أحداث تجمع بين الكوميديا والتشويق.

ويضم العمل مجموعة من النجوم، بينهم عمرو يوسف، كندة علوش، حازم إيهاب، الجيلاني، ومحمد مهران، ومن إخراج وتأليف عمرو أبو زيد وأحمد .