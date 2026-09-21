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عمرو يوسف يكشف سر قوة علاقته بـ كندة علوش بعد 10 سنوات زواج
عمرو يوسف يكشف سر قوة علاقته بـ كندة علوش بعد 10 سنوات زواج
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عمرو يوسف يكشف سر قوة علاقته بـ كندة علوش بعد 10 سنوات زواج

فن و منوعات

2026-09-21 | 08:58
عمرو يوسف يكشف سر قوة علاقته بـ كندة علوش بعد 10 سنوات زواج
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Aljadeed
عمرو يوسف يكشف سر قوة علاقته بـ كندة علوش بعد 10 سنوات زواج

تحدث الفنان المصري عمرو يوسف عن الدور الكبير الذي لعبته زوجته الفنانة السورية كندة علوش في حياته الشخصية والفنية، مؤكداً أنها كانت سبباً في منحه الاستقرار والدعم، إلى جانب كونها صديقة وشريكة حقيقية له.

وكشف عمرو يوسف، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل علاقته بكندة علوش، مشيراً إلى أنها كانت حاضرة في مختلف مراحل حياته، وأنه يستشيرها في السيناريوهات التي تُعرض عليه، لما تمتلكه من رؤية فنية وخبرة.

كما تحدث عن الفترة الصعبة التي مرت بها كندة علوش بعد إصابتها بمرض السرطان، مؤكداً أنها تعاملت مع الأزمة بقوة وإيجابية، وأنها لم تستسلم للمرض، بل واجهته بإصرار.

وأشار يوسف إلى أن ذكرى زواجهما العاشرة اقتربت، لافتاً إلى أن علاقتهما تقوم على التفاهم والدعم المتبادل، وأن وجود كندة إلى جانبه شكّل فارقاً كبيراً في حياته.

ويأتي حديث عمرو يوسف بالتزامن مع عرض مسلسل "50/50" الذي تشارك كندة علوش في بطولته، ويجسد دورها شخصية "راوية"، وهي امرأة تنقلب حياتها بعد اختفاء زوجها، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة وسط أحداث تجمع بين الكوميديا والتشويق.

ويضم العمل مجموعة من النجوم، بينهم عمرو يوسف، كندة علوش، حازم إيهاب، ياسمين الجيلاني، ومحمد مهران، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب وتأليف عمرو أبو زيد وأحمد هاشم.

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