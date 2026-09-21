وفاة النحات العراقي هادي عباس .. رحيل أحد أبرز رموز الفن التشكيلي

ونعت الفنانين الفنان الراحل في بيان عبر صفحتها على منصة " "، معربة عن حزنها لرحيله، ومتقدمة بالتعازي إلى عائلته ومحبيه وزملائه، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته.

واستذكر فنانون ومدونون عبر مسيرة هادي عباس الفنية، مشيدين بإرثه الذي جمع بين الرسم والخزف والنحت، وبأعماله التي ساهمت في إثراء المشهد التشكيلي .

ودرس الراحل في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، وتخرج منها عام 1967، حيث خاض تجارب متعددة في الرسم والخزف قبل أن يتفرغ لفن النحت، الذي أصبح المجال الأبرز في مسيرته.

وخلال دراسته، تتلمذ هادي يد عدد من أبرز الفنانين، بينهم النحات محمد غني حكمت، كما تدرب في بداياته على فن الخزف بإشراف الفنان القبرصي فالانتينوس، مؤسس قسم الخزف في الأكاديمية.

وكان الراحل من الفنانين المؤسسين لـ"جماعة ألوان للنحاتين العراقيين"، التي هدفت إلى تطوير فن النحت وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي العراقي، كما يُنسب إليه تأسيس أول جمعية للخزف في بغداد.

وأقام هادي عباس ثلاثة معارض شخصية، وشارك في العديد من المعارض الجماعية داخل وخارجه، إضافة إلى وجود عدد من أعماله ضمن مقتنيات فنية مختلفة.

وقبل رحيله بنحو شهر، حظي الفنان العراقي بتكريم من منظمة نخيل الثقافية، خلال أمسية احتفت بتجربته الطويلة في مجالات النحت والرسم والخزف، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين والأكاديميين الذين أشادوا بمسيرته وإسهاماته الفنية.