نانسي عجرم تحتفل بنجاح «أشهدي يا دني» وتوجه رسالة لكل من شاركها فرحة الأغنية

نشرت الفنانة عبر حسابها على فيديو جديداً ظهرت فيه بإطلالة بيضاء صيفية، وهي تؤدي مقطعاً من أغنيتها الجديدة «أشهدي يا دني»، قبل أن يتحول الفيديو إلى مساحة لعرض أجمل اللحظات التي شاركها معها جمهورها وعدد من المشاهير على الأغنية.

وضمّ الفيديو مجموعة مقاطع لمعجبين وشخصيات معروفة وهم يستخدمون الأغنية في فيديوهاتهم الخاصة، في تفاعل لافت مع العمل الذي حقق انتشاراً واسعاً خلال الأسابيع الماضية وتصدر على .

وعلّقت على المنشور بالقول: «كل صوت، كل مقطع، كل فيديو جعل هذه الأغنية أكثر تميزاً»، معربةً عن تقديرها لكل من شارك الأغنية وأضاف إليها لمسته الخاصة.