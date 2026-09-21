نانسي عجرم تحتفل بنجاح «أشهدي يا دني» وتوجه رسالة لكل من شاركها فرحة الأغنية

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A post shared by nancy ajram (@nancyajram)
A post shared by nancy ajram (@nancyajram)
غيب الموت الفنان والكاتب والسيناريست السوري ماهر دروبي، بعد مسيرة فنية امتدت بين المسرح والتلفزيون والسينما، تاركاً خلفه رصيداً من الأعمال التي جمع فيها بين الكتابة والتمثيل.
أوقفت السلطات التركية الممثلة أفرا ساراتش أوغلو فور وصولها إلى مطار إسطنبول، بعد عودتها إلى البلاد، وذلك على خلفية التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في بكيركوي بشأن شبهات مرتبطة بالمخدرات، والذي يشمل عدداً من المشاهير في تركيا.
بعد أصداء حفلها التاريخي في دمشق، لا تزال عودة الفنانة أصالة نصري إلى سوريا بعد غياب 15 عاماً تتصدر حديث الجمهور، بعدما شكّل ظهورها على المسرح ولقاؤها بالجمهور السوري لحظة مؤثرة احتفى بها الفنانون والمتابعون في العالم العربي.