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مصادر سياسية للجديد: لا لقاءات حالياً بين رئاسة الجمهورية أو أيٍّ من مستشاريها و"حزب الله" لا سيما أن الحزب يشترط مراجعة شاملة للمسار السياسي منذ 2 آذار وما تلاه إلى جانب طرح مقاربة جديدة
مصادر سياسية للجديد: لا لقاءات حالياً بين رئاسة الجمهورية أو أيٍّ من مستشاريها و"حزب الله" لا سيما أن الحزب يشترط مراجعة شاملة للمسار السياسي منذ 2 آذار وما تلاه إلى جانب طرح مقاربة جديدة
معلومات الجديد: "حزب الله" أبلغ المعنيين ولا سيما الوسطاء بأنه يضع سقفًا محددًا قبل استئناف التواصل مع رئيس الجمهورية وهذا الموقف سبق أن تبلّغه اللواء حسن شقير خلال لقائه مسؤول وحدة الارتباط في الحزب
معلومات الجديد: "حزب الله" أبلغ المعنيين ولا سيما الوسطاء بأنه يضع سقفًا محددًا قبل استئناف التواصل مع رئيس الجمهورية وهذا الموقف سبق أن تبلّغه اللواء حسن شقير خلال لقائه مسؤول وحدة الارتباط في الحزب
معلومات الجديد: واجب عزاء جمع مستشار رئيس الجمهورية بشخصية في "حزب الله" لطالما تولّت أدوارا على خط التواصل والوساطة بين الحزب ومسؤولين سياسيين
معلومات الجديد: واجب عزاء جمع مستشار رئيس الجمهورية بشخصية في "حزب الله" لطالما تولّت أدوارا على خط التواصل والوساطة بين الحزب ومسؤولين سياسيين
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نانسي عجرم تحتفل بنجاح «أشهدي يا دني» وتوجه رسالة لكل من شاركها فرحة الأغنية
نانسي عجرم تحتفل بنجاح «أشهدي يا دني» وتوجه رسالة لكل من شاركها فرحة الأغنية
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نانسي عجرم تحتفل بنجاح «أشهدي يا دني» وتوجه رسالة لكل من شاركها فرحة الأغنية

فن و منوعات

2026-09-21 | 09:50
نانسي عجرم تحتفل بنجاح «أشهدي يا دني» وتوجه رسالة لكل من شاركها فرحة الأغنية
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Aljadeed
نانسي عجرم تحتفل بنجاح «أشهدي يا دني» وتوجه رسالة لكل من شاركها فرحة الأغنية

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها على إنستغرام فيديو جديداً ظهرت فيه بإطلالة بيضاء صيفية، وهي تؤدي مقطعاً من أغنيتها الجديدة «أشهدي يا دني»، قبل أن يتحول الفيديو إلى مساحة لعرض أجمل اللحظات التي شاركها معها جمهورها وعدد من المشاهير على أنغام الأغنية.

وضمّ الفيديو مجموعة مقاطع لمعجبين وشخصيات معروفة وهم يستخدمون الأغنية في فيديوهاتهم الخاصة، في تفاعل لافت مع العمل الذي حقق انتشاراً واسعاً خلال الأسابيع الماضية وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّقت نانسي على المنشور بالقول: «كل صوت، كل مقطع، كل فيديو جعل هذه الأغنية أكثر تميزاً»، معربةً عن تقديرها لكل من شارك الأغنية وأضاف إليها لمسته الخاصة.

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