نجوى كرم تخطف الأنظار في عودتها إلى المسرح.. إطلالة فوشيا حديث الجمهور

واختارت فستاناً طويلاً باللون الفوشيا من تصميم ، جاء بقصة مجسّمة أبرزت القوام، مع تفاصيل الثنيات والدرابي التي منحت التصميم حركة وحضوراً لافتاً على المسرح. كما أضافت العقدة الكبيرة عند الخصر لمسة درامية، بينما منحت القفازات السوداء الطويلة الإطلالة طابعاً ملكياً مستوحى من أناقة العصر الذهبي.

واكتملت إطلالة شمس الأغنية بالمجوهرات الماسية وتسريحة شعر منسدل بتموجات ناعمة، إلى جانب مكياج ترابي ركّز على إبراز ملامحها بطريقة هادئة ومتناسقة مع لون الفستان.

وجاءت إطلالة كرم ضمن موجة من الإطلالات اللافتة التي رافقت عودة عدد من نجمات الغناء إلى الحفلات، حيث تنوعت الخيارات بين الفساتين الملكية والألوان الجريئة والتصاميم المسرحية، لتثبت النجمات أن الحضور على المسرح لا يكتمل فقط بالصوت، بل أيضاً بصورة بصرية تحمل بصمة خاصة.