أصالة تواصل حصد أصداء عودتها إلى سوريا.. رسالة محبة من كندة علوش

وتواصلت رسائل التهنئة والمباركات لأصالة بعد الحفل، وكان من بينها رسالة الفنانة كندة التي وجّهتها إليها عبر حسابها على منصة "إكس"، حيث كتبت: "ونورت يا ست الستات يا ".

لتردّ برسالة مليئة بالمحبة والامتنان لصديقتها، قائلة: "كنّودي، صداقتك كل السنين الطويلة اللي مرقت كانوا ملجأ إلي وأمان. الله يديم عليي نعمة صحبتك، وكل شي حلو متل قلبك الله يعطيكي ياه ويحفظ لي ياكي".

وجاء هذا التبادل بين النجمتين ليعكس علاقة الصداقة التي تجمعهما منذ سنوات، وسط استمرار التفاعل الواسع مع عودة أصالة إلى المسرح السوري.