توقيف أفرا ساراتش أوغلو في مطار إسطنبول بعد عودتها إلى تركيا

وكان اسم ساراتش أوغلو قد ورد ضمن التحقيقات، فيما أوضحت في وقت سابق أنها كانت خارج بسبب رحلة عمل تم التخطيط لها مسبقاً، مؤكدة أنها ستعود وتدلي بإفادتها أمام الجهات القضائية، مع تعاون كامل مع الإجراءات القانونية.

وقالت الممثلة في بيان سابق إن وجودها خارج البلاد لم يكن بهدف التهرب من التحقيق، مشددة على استعدادها للمثول أمام السلطات فور عودتها إلى تركيا.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، نفذت السلطات قرار التوقيف بحقها بعد هبوط طائرتها في مطار إسطنبول، لتصبح أحدث الأسماء المرتبطة بالتحقيق الواسع الذي يطال عدداً من الفنانين والشخصيات المعروفة.

وتأتي قضية أفرا ساراتش أوغلو ضمن تحقيقات أطلقتها في بكيركوي، وشملت أسماء بارزة في الوسط الفني والرياضي والإعلامي، حيث صدرت قرارات توقيف بحق عدد من الأشخاص في إطار قضايا منفصلة مرتبطة بشبهات المخدرات.

ومن بين الأسماء التي وردت في التحقيقات الممثل بولوت إينيملي، والممثلة ميليس سيزن، ونيلبيري شاهينكايا، والمغني سيفو، ولاعب السابق حسن شاش.

ولا تزال الإجراءات القضائية مستمرة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات والاستماع إلى إفادات الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الملف.