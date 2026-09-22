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رحمة رياض تخطف الأنظار في قرطاج وديو استثنائي يجمعها بـ ناصيف زيتون
رحمة رياض تخطف الأنظار في قرطاج وديو استثنائي يجمعها بـ ناصيف زيتون
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رحمة رياض تخطف الأنظار في قرطاج وديو استثنائي يجمعها بـ ناصيف زيتون

فن و منوعات

2026-09-22 | 05:21
رحمة رياض تخطف الأنظار في قرطاج وديو استثنائي يجمعها بـ ناصيف زيتون
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Aljadeed
رحمة رياض تخطف الأنظار في قرطاج وديو استثنائي يجمعها بـ ناصيف زيتون

افتتحت النجمة العراقية رحمة رياض الدورة السادسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بسهرة غنائية مميزة احتضنها المسرح الأثري في قرطاج، مساء الاثنين 21 سبتمبر/أيلول 2026، وسط حضور جماهيري لافت وتغطية إعلامية عربية واسعة.

واستهلت رحمة الفقرات الفنية للأمسية بإطلالة لافتة، قدّمت خلالها باقة من أشهر أعمالها الغنائية، من بينها أغنية «معقول»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردّد كلمات أغانيها ورافقها بالتصفيق.

وحرصت النجمة العراقية على توجيه تحية خاصة إلى تونس وجمهورها، من خلال تقديم الأغنية التراثية التونسية «عيونك سود وجلّابة»، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً داخل مدرجات المسرح، وعكست تقديرها للتراث الموسيقي التونسي وخصوصية وقوفها على واحد من أبرز المسارح العربية.

وتضمّن حفل الافتتاح تكريم 12 شخصية فنية وإعلامية من تسع دول عربية، تقديراً لإسهاماتها في مجالات التلفزيون والإذاعة والسينما والإعلام، قبل انطلاق الفقرات الغنائية التي قدّمتها رحمة رياض، ثم الفنان السوري ناصيف زيتون.

وفي الجزء الثاني من السهرة، اعتلى ناصيف المسرح مقدّماً مجموعة من أشهر أغانيه، قبل أن تجتمع به رحمة رياض في عرض غنائي مشترك أشعل حماس الحاضرين، وشكّل إحدى أبرز محطات حفل الافتتاح.

وبحسب المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، تُعدّ استضافة نجمين عربيين في عرض مشترك ضمن حفل الافتتاح سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المهرجان، في خطوة تهدف إلى منح الحدث طابعاً فنياً وجماهيرياً مختلفاً.

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