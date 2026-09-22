رحمة رياض تخطف الأنظار في قرطاج وديو استثنائي يجمعها بـ ناصيف زيتون

تصدّر أحدث ظهور للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب برفقة ابنتها هنا اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما معاً في مقطع عفوي نشرته هنا عبر حسابها على تطبيق «تيك توك».
أحيا الفنان ناصيف زيتون حفل افتتاح الدورة السادسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون على المسرح الأثري في قرطاج، متحدّيًا وعكة صحية مفاجئة لم تمنعه من لقاء جمهوره وتقديم حفله للمرة السابعة على هذا المسرح العريق.
حقّقت صورة نُسبت إلى السيدة فيروز انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لا سيما في لبنان، وسط تفاعل كبير من محبيها الذين عبّروا عن اشتياقهم إليها، فيما تساءل آخرون عن صحة الصورة وتاريخ التقاطها.