رحمة رياض تخطف الأنظار في قرطاج وديو استثنائي يجمعها بـ ناصيف زيتون

واستهلت رحمة الفقرات الفنية للأمسية بإطلالة لافتة، قدّمت خلالها باقة من أشهر أعمالها الغنائية، من بينها أغنية «معقول»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردّد كلمات أغانيها ورافقها بالتصفيق.



وحرصت النجمة العراقية على تحية خاصة إلى تونس وجمهورها، من خلال تقديم الأغنية التراثية التونسية «عيونك سود وجلّابة»، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً داخل مدرجات المسرح، وعكست تقديرها للتراث الموسيقي التونسي وخصوصية وقوفها على واحد من أبرز المسارح .



وتضمّن حفل الافتتاح تكريم 12 شخصية فنية وإعلامية من تسع دول عربية، تقديراً لإسهاماتها في مجالات التلفزيون والإذاعة والسينما والإعلام، قبل انطلاق الفقرات الغنائية التي قدّمتها رحمة ، ثم الفنان السوري ناصيف زيتون.



وفي الجزء الثاني من السهرة، اعتلى ناصيف المسرح مقدّماً مجموعة من أشهر أغانيه، قبل أن تجتمع به رحمة رياض في عرض غنائي أشعل حماس الحاضرين، وشكّل إحدى أبرز محطات حفل الافتتاح.



وبحسب لاتحاد إذاعات عبد الرحيم سليمان، تُعدّ استضافة نجمين عربيين في عرض مشترك ضمن حفل الافتتاح سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المهرجان، في خطوة تهدف إلى منح طابعاً فنياً وجماهيرياً مختلفاً.