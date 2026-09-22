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أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب يشعل مواقع التواصل.. هكذا بدت برفقة ابنتها ومعجبة!
أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب يشعل مواقع التواصل.. هكذا بدت برفقة ابنتها ومعجبة!
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أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب يشعل مواقع التواصل.. هكذا بدت برفقة ابنتها ومعجبة!

فن و منوعات

2026-09-22 | 05:39
أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب يشعل مواقع التواصل.. هكذا بدت برفقة ابنتها ومعجبة!
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Aljadeed
أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب يشعل مواقع التواصل.. هكذا بدت برفقة ابنتها ومعجبة!

تصدّر أحدث ظهور للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب برفقة ابنتها هنا اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما معاً في مقطع عفوي نشرته هنا عبر حسابها على تطبيق «تيك توك».

وظهرت شيرين في الفيديو بإطلالة بسيطة وملامح طبيعية، وهي تغني وتضحك إلى جانب ابنتها داخل أحد المطاعم، وسط أجواء عائلية مرحة. وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير من جمهورها الذي عبّر عن سعادته برؤيتها بعد فترة من الغياب.



بالتزامن، تداول مستخدمون صورة أخرى لشيرين برفقة إحدى معجباتها، معتبرين أنها توثّق أحدث ظهور لها. وأثارت الصورة اهتمام الجمهور، فيما انهالت التعليقات التي عبّرت عن الاشتياق إليها وانتظار عودتها الفنية.
 

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