أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب يشعل مواقع التواصل.. هكذا بدت برفقة ابنتها ومعجبة!

تصدّر أحدث ظهور للفنانة برفقة ابنتها هنا اهتمام رواد ، بعد ظهورهما معاً في مقطع عفوي نشرته هنا عبر حسابها على تطبيق «تيك توك».



وظهرت في الفيديو بإطلالة بسيطة وملامح طبيعية، وهي تغني وتضحك إلى جانب ابنتها داخل أحد المطاعم، وسط أجواء عائلية مرحة. وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير من جمهورها الذي عبّر عن سعادته برؤيتها بعد فترة من الغياب.