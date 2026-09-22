أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب يشعل مواقع التواصل.. هكذا بدت برفقة ابنتها ومعجبة!

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A post shared by Billboard Arabia (@billboardarabia)
A post shared by Billboard Arabia (@billboardarabia)
افتتحت النجمة العراقية رحمة رياض الدورة السادسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بسهرة غنائية مميزة احتضنها المسرح الأثري في قرطاج، مساء الاثنين 21 سبتمبر/أيلول 2026، وسط حضور جماهيري لافت وتغطية إعلامية عربية واسعة.
أحيا الفنان ناصيف زيتون حفل افتتاح الدورة السادسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون على المسرح الأثري في قرطاج، متحدّيًا وعكة صحية مفاجئة لم تمنعه من لقاء جمهوره وتقديم حفله للمرة السابعة على هذا المسرح العريق.
حقّقت صورة نُسبت إلى السيدة فيروز انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لا سيما في لبنان، وسط تفاعل كبير من محبيها الذين عبّروا عن اشتياقهم إليها، فيما تساءل آخرون عن صحة الصورة وتاريخ التقاطها.