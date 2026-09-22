والد أنغام تحت المراقبة الطبية في المنزل وزوجته تكشف حالته الصحية

كشفت زوجة الموسيقار ، والد الفنانة ، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد الوعكة التي تعرّض لها مؤخراً، مؤكدةً أن حالته شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الأيام الماضية.





وأوضحت أن الأطباء ما زالوا يتابعون وضعه الصحي داخل المنزل، من خلال طاقم طبي مخصص لمراقبته واستكمال علاجه، مشيرةً إلى أنه يستعيد عافيته تدريجياً بعد خروجه من المستشفى.



وكان محمد قد نُقل خلال الفترة الماضية إلى أحد المستشفيات ووُضع في العناية المركزة، قبل أن يعود إلى منزله لاستكمال مرحلة التعافي.



وأكدت زوجته أن الفنانة تتابع والدها باستمرار وتحرص على الاطمئنان عليه، إلى جانب شقيقها سليمان الذي كان قد طلب من الجمهور الدعاء لوالده بعد تعرضه للوعكة الصحية.



وكان خالد سليمان قد رفض الحديث عن تفاصيل تكفّل أي فرد من العائلة بمصاريف العلاج، معتبراً أن هذه الأمور تبقى ضمن الخصوصيات العائلية.