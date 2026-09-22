هل هاجم تشانينغ تاتوم زوي كرافيتز وهاري ستايلز من حساب سري؟ النجم يرد

وبدأت الشكوك بعدما لاحظ متابعون أن تاتوم هو الشخص يتابع الحساب المعروف @bidness_nonya، بالتزامن مع نشره تعليقات سلبية عن علاقة كرافيتز وستايلز.

ونفى تاتوم هذه المزاعم عبر خاصية «القصص» في حسابه الرسمي، معبّراً عن استغرابه من اعتقاد البعض بأنه يدير صفحة سرية في وقت فراغه، ووصف الأمر بأنه «مضحك للغاية».

وتساءل عن سبب متابعته للحساب من صفحته الرسمية لو كان يسعى فعلاً إلى إخفاء علاقته به، مؤكداً أنه لا يمتلك سوى حساب واحد على «إنستغرام».

في المقابل، أشارت معلومات متداولة إلى أن الصفحة كانت في الأصل حساباً لمعجبي تاتوم، قبل أن تغيّر اسمها ومحتواها مرات عدة. كما ذكرت أن عيد ميلاد صاحب الحساب في يونيو/حزيران، بينما وُلد تاتوم في أبريل/نيسان، ما يضعف فرضية وقوفه خلفها.

ويأتي الجدل بعد انتقال كرافيتز إلى علاقة مع ، عقب انتهاء خطوبتها من تاتوم في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد علاقة استمرت نحو ثلاث سنوات.