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امرأة تلد تنيناً يحصد ملايين المشاهدات.. قصة فيلم مصنوع بالذكاء الاصطناعي!
امرأة تلد تنيناً يحصد ملايين المشاهدات.. قصة فيلم مصنوع بالذكاء الاصطناعي!
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امرأة تلد تنيناً يحصد ملايين المشاهدات.. قصة فيلم مصنوع بالذكاء الاصطناعي!

فن و منوعات

2026-09-22 | 09:12
امرأة تلد تنيناً يحصد ملايين المشاهدات.. قصة فيلم مصنوع بالذكاء الاصطناعي!
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Aljadeed
امرأة تلد تنيناً يحصد ملايين المشاهدات.. قصة فيلم مصنوع بالذكاء الاصطناعي!

حقق فيلم The Mother’s Monster انتشاراً واسعاً عبر منصة «يوتيوب»، بعدما جذب الجمهور بقصة فانتازية غير مألوفة تتمحور حول امرأة تلد تنيناً صغيراً، وتدخل في مواجهة مع سكان قريتها لحمايته من محاولاتهم للتخلص منه.

وحصد العمل ملايين المشاهدات خلال فترة قصيرة، رغم عدم اعتماده على نجوم معروفين أو إنتاج ضخم، فيما ساهم نجاحه في ظهور نسخ وأعمال أخرى مستوحاة من الفكرة نفسها. ويعد الفيلم من النماذج الحديثة للأعمال التي تستعين بالذكاء الاصطناعي لصناعة تجربة سينمائية تمتد لنحو نصف ساعة.

ونُشر الفيلم في 14 سبتمبر/أيلول 2026 عبر قناة MYTHRA، تحت عنوان She Gave Birth to a Dragon | The Mother’s Monster. وبحسب المعلومات المرفقة به، تولّى Zahid Iqbal كتابة القصة والسيناريو والإخراج، بينما تعود حقوق العمل إلى ZETOMATE. وأوضح صنّاعه أنه يعتمد على صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي وأصوات اصطناعية، وأن قصته أصلية وغير مقتبسة من أي عمل سابق.

وتبدأ الأحداث داخل قرية جبلية مغطاة بالثلوج، حيث تضع امرأة شابة مولوداً على هيئة تنين. وبينما تتعامل الأم معه باعتباره طفلها، يستقبله سكان القرية بالخوف، ويعتقدون أن بقاءه سيشكّل خطراً عليهم في المستقبل.

ويتفاقم الصراع عندما يتوجه عدد من الأهالي إلى منزل المرأة بهدف القضاء على التنين قبل أن يكبر. وأمام الخطر الذي يهدده، تفرّ الأم برفقته إلى الجبال، لتبدأ رحلة شاقة تزداد تعقيداً مع نموه واكتشافه قدرات جديدة.

ولا تقتصر القصة على أجوائها الخيالية، بل تطرح صراعاً إنسانياً واضحاً بين أم تتمسك بمولودها وتحاول حمايته، ومجتمع يرفضه ويحكم عليه بسبب مظهره وطبيعته المختلفة.

واعتمد صناع الفيلم على توليد عشرات اللقطات والمشاهد المنفصلة، ثم جمعها وترتيبها خلال مرحلة المونتاج لتقديمها في سياق درامي متماسك. كما استُخدمت الأصوات الاصطناعية والموسيقى والمؤثرات، مع الاعتماد على السرد الصوتي لنقل أجزاء من الأحداث بدلاً من الحوارات الطويلة.

ورغم الدور الأساسي للذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشاهد، فإن إنجاز الفيلم تطلّب تدخلاً بشرياً في كتابة السيناريو وتصميم الشخصيات واختيار اللقطات وضبط إيقاعها. ويظل الحفاظ على ثبات ملامح الشخصيات وملابسها وحركاتها بين مشهد وآخر من أبرز تحديات هذا النوع من الإنتاج.

وساهمت الفكرة المباشرة والعناصر البصرية الجذابة في انتشار الفيلم؛ إذ يكشف عنوانه منذ اللحظة الأولى جوهر الحكاية، فيما تمنح مشاهد التنين والقرية الثلجية والمطاردات الجمهور تجربة يسهل فهمها ومتابعتها من دون الحاجة إلى أي مقدّمات أو خلفيات سابقة.
 

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