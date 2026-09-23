بسبب وضعه الصحي.. فضل شاكر يتغيب عن المحكمة العسكرية وهذا ما ينتظره

وبحسب معلومات متداولة عبر وسائل إعلام لبنانية، فإن عدم حضور شاكر جاء بسبب وضعه الصحي، بينما تولت محاميته مهمة متابعة مجريات الجلسة والملف القانوني الخاص به.

وتأتي هذه الجلسة في وقت يترقب فيه المتابعون القرار الذي ستصدره المحكمة، وسط تداول عدد من الاحتمالات حول مسار القضية، بينها احتساب فترة التوقيف السابقة التي قضاها الفنان اللبناني، أو صدور قرار قد ينهي الملف، بحسب ما يتم تداوله.

وكانت قد حددت جلسة الأربعاء للنظر في القضية، إلا أن القرار النهائي لم يُعلن حتى الآن، بانتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية.

وفي الجانب الفني، يستعد للعودة إلى نشاطه الغنائي بعد فترة النقاهة التي يقضيها حاليًا في ، حيث تلقى خلال الفترة الماضية عروضًا لإحياء حفلات في عدد من وخارجها، على أن يحدد مواعيد مشاركاته المقبلة بعد تحسن وضعه الصحي.