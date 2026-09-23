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بسبب وضعه الصحي.. فضل شاكر يتغيب عن المحكمة العسكرية وهذا ما ينتظره
بسبب وضعه الصحي.. فضل شاكر يتغيب عن المحكمة العسكرية وهذا ما ينتظره
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بسبب وضعه الصحي.. فضل شاكر يتغيب عن المحكمة العسكرية وهذا ما ينتظره

فن و منوعات

2026-09-23 | 04:30
بسبب وضعه الصحي.. فضل شاكر يتغيب عن المحكمة العسكرية وهذا ما ينتظره
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Aljadeed
بسبب وضعه الصحي.. فضل شاكر يتغيب عن المحكمة العسكرية وهذا ما ينتظره

غاب الفنان اللبناني فضل شاكر عن جلسة محاكمته التي انعقدت أمام المحكمة العسكرية اللبنانية، الأربعاء، فيما حضرت محاميته إلى المحكمة لمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية بالنيابة عنه.

وبحسب معلومات متداولة عبر وسائل إعلام لبنانية، فإن عدم حضور شاكر جاء بسبب وضعه الصحي، بينما تولت محاميته مهمة متابعة مجريات الجلسة والملف القانوني الخاص به.

وتأتي هذه الجلسة في وقت يترقب فيه المتابعون القرار الذي ستصدره المحكمة، وسط تداول عدد من الاحتمالات حول مسار القضية، بينها احتساب فترة التوقيف السابقة التي قضاها الفنان اللبناني، أو صدور قرار قد ينهي الملف، بحسب ما يتم تداوله.

وكانت المحكمة العسكرية قد حددت جلسة الأربعاء للنظر في القضية، إلا أن القرار النهائي لم يُعلن حتى الآن، بانتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية.

وفي الجانب الفني، يستعد فضل شاكر للعودة إلى نشاطه الغنائي بعد فترة النقاهة التي يقضيها حاليًا في الدوحة، حيث تلقى خلال الفترة الماضية عروضًا لإحياء حفلات في عدد من الدول العربية وخارجها، على أن يحدد مواعيد مشاركاته المقبلة بعد تحسن وضعه الصحي.

 
 

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