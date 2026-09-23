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القبض على الشاعر وليد الغزالي بتهمة الاتجار بالممنوعات.. تفاصيل القضية والمضبوطات
القبض على الشاعر وليد الغزالي بتهمة الاتجار بالممنوعات.. تفاصيل القضية والمضبوطات
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القبض على الشاعر وليد الغزالي بتهمة الاتجار بالممنوعات.. تفاصيل القضية والمضبوطات

فن و منوعات

2026-09-23 | 04:45
القبض على الشاعر وليد الغزالي بتهمة الاتجار بالممنوعات.. تفاصيل القضية والمضبوطات
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Aljadeed
القبض على الشاعر وليد الغزالي بتهمة الاتجار بالممنوعات.. تفاصيل القضية والمضبوطات

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الشاعر الغنائي وليد الغزالي، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك عقب ضبطه برفقة متهم آخر وبحوزتهما كميات من مخدري الآيس والكوكايين، إلى جانب عدد من المضبوطات الأخرى.

وبحسب التحقيقات الأولية، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على كميات من مخدر الآيس تضمنت أكياسًا متوسطة الحجم وعددًا كبيرًا من الأكياس الصغيرة المعدة للتوزيع، إضافة إلى كميات من مخدر الكوكايين.

كما شملت المضبوطات ميزانين حساسين يُستخدمان في وزن المواد المخدرة، وسلاحًا أبيض، ومبلغًا ماليًا قدره 4 آلاف جنيه، إلى جانب 3 هواتف محمولة والسيارة التي استخدمت بحسب التحقيقات في نقل وترويج المواد المخدرة.

وأفادت التحريات بأن المتهمين أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما رجحت التحقيقات استخدام الأموال المضبوطة في النشاط غير المشروع، والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء.

وأوضحت مصادر أمنية أن ضبط وليد الغزالي تم قبل أيام من تداول أخبار القضية، وليس بالتزامن مع انتشارها إعلاميًا، مشيرة إلى أنه أُحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، قبل تجديد قرار الحبس مرتين.

ولا تزال النيابة تواصل تحقيقاتها، فيما أُرسلت المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بالطب الشرعي لفحصها وتحديد طبيعتها.

يُذكر أن وليد الغزالي تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد من النجوم، بينهم صابر الرباعي وخالد سليم وإياد جيان، كما شارك في تجربة التمثيل من خلال مسلسل "وش الخير" عام 2013 إلى جانب الفنان مصطفى شعبان.

 
 

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