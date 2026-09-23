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مايا نعمة تُفجع بوفاة والدها وترثيه بكلمات مؤثرة
مايا نعمة تُفجع بوفاة والدها وترثيه بكلمات مؤثرة
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مايا نعمة تُفجع بوفاة والدها وترثيه بكلمات مؤثرة

فن و منوعات

2026-09-23 | 05:19
مايا نعمة تُفجع بوفاة والدها وترثيه بكلمات مؤثرة
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Aljadeed
مايا نعمة تُفجع بوفاة والدها وترثيه بكلمات مؤثرة

فُجعت الفنانة اللبنانية مايا نعمة بوفاة والدها الدكتور أحمد أمين نعمة، في خبر شكّل صدمة مؤلمة لها ولعائلتها، ونعته بكلمات مؤثرة عبّرت من خلالها عن عمق ارتباطها بوالدها الراحل ومكانته الكبيرة في حياتها.

وشاركت مايا نعمة عبر حسابها على موقع “إنستغرام” مجموعة من الصور التي جمعتها بوالدها في مناسبات ولحظات عائلية مختلفة، مستعيدةً من خلالها ذكريات جميلة جمعتهما، ومودّعةً إياه برسالة حملت الكثير من مشاعر الحب والفقد.
وكتبت مايا في رثائها: “أبي وحبيبي وروحي في ذمة الله. رحلتَ عن عيني، لكنك ستبقى في قلبي، في دعائي، في تفاصيل حياتي، وفي كل شيء جميل علّمتني إياه”.
وأضافت في رسالتها المؤثرة: “الله يرحمك يا بابا رحمةً واسعة، وينوّر قبرك، ويجعل الجنة دارك ومكانك. إلى أن نلتقي من جديد… سأشتاق لك كل يوم، وكل العمر. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وعكست كلمات مايا حجم الحزن الذي تعيشه بعد فقدان والدها، مؤكدةً أن رحيله لن يمحو حضوره من تفاصيل حياتها، بل سيبقى حاضرًا في ذاكرتها ودعائها وفي القيم والذكريات التي تركها لها.
وتفاعل عدد من متابعي مايا مع منشورها، مقدمين لها ولعائلتها التعازي والمواساة، ومتمنين لوالدها الرحمة ولها ولذويها الصبر والقوة في هذا المصاب الأليم.

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