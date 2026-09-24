وليد الغزالي يواجه تطورات جديدة في قضية الممنوعات

وبحسب ما ورد في التحقيقات، كشفت عملية فحص هاتف الغزالي عن محادثات تضمنت طلبات للحصول على مخدر "الآيس"، ما دفع جهات التحقيق إلى مواجهته بما ورد في الرسائل.
وكان الغزالي قد أكد في بداية التحقيقات أن المواد المضبوطة كانت للاستخدام الشخصي، قبل أن يقرّ، وفقًا لما نُسب إليه، بتواصله مع عدد من الأشخاص لتوفير المخدر لهم.
كما تحدث عن تفاصيل القبض عليه داخل منزله، موضحًا أنه فوجئ بقوة أمنية تطلب منه الكشف عن المواد الموجودة بحوزته، مشيرًا إلى أنه تم اصطحابه إلى الجهات المختصة بعد تفتيش المكان.
وتضمنت المضبوطات التي أعلنت عنها التحقيقات مواد مخدّرة وأدوات تستخدم في التعامل معها، إضافة إلى هواتف ومبالغ مالية، فيما تستمر الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة.
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