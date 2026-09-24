تدهور مفاجئ في صحة الفنان سامي عبد الحليم.. ونقله إلى العناية المركزة مجددًا

وكشفت زوجته منى أبو سديرة، خلال مداخلة تلفزيونية، أن زوجها تعرض لهبوط حاد بشكل مفاجئ، الأمر الذي دفع الأطباء إلى نقله من العناية المتوسطة إلى المركزة، حيث يخضع حاليًا للمراقبة الطبية.
وأوضحت أن عبد الحليم
خضع خلال رحلة علاجه لعملية جراحية بسبب إصابته بقرحة، إلى جانب معاناته من اضطرابات في مستويات الأملاح والبوتاسيوم.
واتهمت زوجته ما وصفته بـ"الأخطاء والإهمال الطبي" بالتسبب في تدهور حالته، مؤكدة أن معاناته الصحية مستمرة منذ نحو 7 أشهر.
كما أشارت إلى متابعة عدد من الفنانين لحالته، بينهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي
والفنان أيمن عزب
، ووجهت رسالة إلى الجمهور طالبة الدعاء له بالشفاء.
وكانت وزارة الثقافة المصرية
قد أعلنت في نيسان
الماضي عن تعرض سامي عبد الحليم لأزمة صحية خطيرة عقب إصابته بجلطة دماغية، وخضوعه للعلاج في مستشفى قصر العيني
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