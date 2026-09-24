الشامي وأنس طيارة يخطفان الأنظار في أسبوع الموضة بميلانو.. حضور عربي لافت بين نجوم العالم

وسجل الشامي حضوره الأول ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، ليكون من أوائل الفنانين السوريين الذين يشاركون في هذا العالمي، حيث حضر عرض دار Fendi، وظهر بإطلالة عصرية باللون الأسود عكست أسلوبه الخاص.

وخلال وجوده في ميلانو، التقى الشامي بعدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم مونيكا بيلوتشي والمؤثرة كارن وازن، قبل أن يتصدر حديث المتابعين بعد انتشار فيديو جمعه بالمغنية هاديسا خلال التقاط الصور في ، وسط تفاعل واسع على .

، شارك الفنان السوري أنس طيارة في فعالية Hogan التي أقيمت احتفالًا بمرور 40 عامًا على تأسيس العلامة، حيث ظهر بإطلالة شبابية لافتة جمعت بين الجاكيت الأسود والتيشيرت والجينز الفاتح.

وحظي ظهور أنس بتفاعل كبير من الجمهور، بعدما نجح في تقديم أسلوب يجمع بين البساطة والأناقة خلال الحدث الذي جمع أبرز الأسماء في عالم الموضة والفن.

ويواصل النجوم العرب تسجيل حضورهم في أسابيع الموضة العالمية، حيث أصبحت هذه المناسبات محطة لعرض الإطلالات واللقاءات التي سرعان ما تتحول إلى حديث المنصات الرقمية.