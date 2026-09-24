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الشامي وأنس طيارة يخطفان الأنظار في أسبوع الموضة بميلانو.. حضور عربي لافت بين نجوم العالم
الشامي وأنس طيارة يخطفان الأنظار في أسبوع الموضة بميلانو.. حضور عربي لافت بين نجوم العالم
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الشامي وأنس طيارة يخطفان الأنظار في أسبوع الموضة بميلانو.. حضور عربي لافت بين نجوم العالم

فن و منوعات

2026-09-24 | 09:15
الشامي وأنس طيارة يخطفان الأنظار في أسبوع الموضة بميلانو.. حضور عربي لافت بين نجوم العالم
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Aljadeed
الشامي وأنس طيارة يخطفان الأنظار في أسبوع الموضة بميلانو.. حضور عربي لافت بين نجوم العالم

شهد أسبوع الموضة في ميلانو حضورًا عربيًا لافتًا، بعدما خطف الفنان الشامي والنجم السوري أنس طيارة الأنظار خلال مشاركتهما في أبرز فعاليات الموضة العالمية.

وسجل الشامي حضوره الأول ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، ليكون من أوائل الفنانين السوريين الذين يشاركون في هذا الحدث العالمي، حيث حضر عرض دار Fendi، وظهر بإطلالة عصرية باللون الأسود عكست أسلوبه الخاص.

وخلال وجوده في ميلانو، التقى الشامي بعدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي والمؤثرة كارن وازن، قبل أن يتصدر حديث المتابعين بعد انتشار فيديو جمعه بالمغنية التركية هاديسا خلال التقاط الصور في العرض، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، شارك الفنان السوري أنس طيارة في فعالية Hogan التي أقيمت احتفالًا بمرور 40 عامًا على تأسيس العلامة، حيث ظهر بإطلالة شبابية لافتة جمعت بين الجاكيت الأسود والتيشيرت الأبيض والجينز الفاتح.

وحظي ظهور أنس بتفاعل كبير من الجمهور، بعدما نجح في تقديم أسلوب يجمع بين البساطة والأناقة خلال الحدث الذي جمع أبرز الأسماء في عالم الموضة والفن.

ويواصل النجوم العرب تسجيل حضورهم في أسابيع الموضة العالمية، حيث أصبحت هذه المناسبات محطة لعرض الإطلالات واللقاءات التي سرعان ما تتحول إلى حديث المنصات الرقمية.

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