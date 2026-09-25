شيرين عبد الوهاب تلفت الانظار في احدث ظهور لها

وتفاعل الجمهور مع ظهورها، ولاحظ كثيرون تغيّراً في إطلالتها وخسارة في وزنها مقارنة بحفلها الأخير في الساحل الشمالي.
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A post shared by Omar Bagato / عمر بجاتو (@omarbagatox)
A post shared by Omar Bagato / عمر بجاتو (@omarbagatox)
ونشر طبيب التغذية الذي يتابع حالتها صورة حديثة لها، معبّراً عن سعادته بالتقدّم الذي أحرزته، ومشيراً إلى استمرار عملهما معاً.
ويأتي هذا الظهور بعد أيام من تداول فيديو عفوي جمع شيرين بابنتها هنا، حظي أيضاً بتفاعل واسع.
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