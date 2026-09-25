صور من "عقد قران" عايض يوسف تشعل مواقع التواصل.. وهذه جنسية العروس

وتناقل متابعون الصور مرفقة بعبارات مباركة، فيما تساءل آخرون عن هوية العروس وتوقيت المناسبة.وزادت عبارة «رسمياً القلب كويتي»، التي تكررت بين التعليقات، التكهنات بأن العروس كويتية.

إلا أن هذه المعلومة تستند إلى تعليقات المتابعين فقط؛ إذ لم تُكشف هوية العروس، ولم يعلن عايض زواجه أو يوضح حقيقة الصور المتداولة حتى الآن.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع استعداد عايض لإحياء حفل غنائي في يوم 25 أيلول، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، ضمن احتفالات الوطني السعودي. وكان قد عبّر عبر حساباته عن حماسه للقاء الجمهور في هذه المناسبة.