وفاة مصممة الأزياء لميس دوغلاس بعد صراع مع السرطان.. وباميلا الكيك تودّعها

ومن بين الذين نعوا المصممة الراحلة الفنانة الكيك، التي نشرت صوراً ومقطعاً مصوراً جمعهما، واستذكرت صداقتهما التي نشأت من تعاونهما في عالم الأزياء. وكانت باميلا قد ظهرت بتصاميم من توقيع في مناسبات فنية، بينها «Joy Awards» و«موريكس دور 2026».

وجاء رحيل دوغلاس بعد 11 يوماً من حوار مع «فوشيا» تحدثت فيه عن طموحاتها المقبلة. وكانت قد تركت عالم الأعمال لتؤسس علامتها الخاصة عام 2021، مركّزة على الأزياء الراقية والتطريز اليدوي والتفاصيل الدقيقة. وقالت يومها إنها تطمح إلى تقديم قطع فنية تحمل توقيعها وتبقى في الذاكرة، وإلى توسيع حضور علامتها عالمياً.