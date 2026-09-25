دبلة في يد شيرين عبد الوهاب تشعل التكهنات حول ارتباطها مجدداً

لكن ما استوقف بعض المتابعين كان الخاتم الذي ظهرت به في يدها اليسرى، فتساءلوا عمّا إذا كان دبلة زواج تشير إلى ارتباط جديد. ولم تعلّق على هذه التكهنات أو تعلن أي خبر يتعلق بزواجها.

وجاء الفيديو بعد ظهور آخر جمع شيرين بابنتها «هنا» في أحد المطاعم، حيث تبادلتا الضحك والغناء على أغنية لنانسي . وتداول الجمهور المقطعين على نطاق واسع، معبّراً عن سعادته برؤيتها في أجواء عائلية مرحة.

وعلى الصعيد الفني، تناول تقرير «النهار» أعمالاً غنائية طرحتها شيرين خلال عام 2026، بينها «الحضن شوك» و«تباعاً تباعاً» و«عسل حياتي». أما الخاتم، فتبقى دلالته غير معروفة إلى أن توضحها شيرين بنفسها.