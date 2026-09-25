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الهضبة يحطم رقماً جديداً.. عمرو دياب يدخل غينيس للمرة الثانية
الهضبة يحطم رقماً جديداً.. عمرو دياب يدخل غينيس للمرة الثانية
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الهضبة يحطم رقماً جديداً.. عمرو دياب يدخل غينيس للمرة الثانية

فن و منوعات

2026-09-25 | 05:08
الهضبة يحطم رقماً جديداً.. عمرو دياب يدخل غينيس للمرة الثانية
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Aljadeed
الهضبة يحطم رقماً جديداً.. عمرو دياب يدخل غينيس للمرة الثانية

أضاف الفنان المصري عمرو دياب إنجازاً جديداً إلى مسيرته الفنية الطويلة، بعدما تسلّم رسمياً درع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تقديراً لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً على قوائم بيلبورد عربية.

ووثقت موسوعة غينيس تصدر عمرو دياب قائمة بيلبورد عربية "الفنان 100" لمدة 69 أسبوعاً، ليصبح صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأسابيع في المركز الأول على القائمة منذ انطلاقها.

ويمثل هذا الإنجاز ثاني لقب لعمرو دياب في موسوعة غينيس، ليضيف محطة جديدة إلى مسيرة فنية امتدت لأكثر من أربعة عقود، شهد خلالها نجاحات متتالية وحضوراً مستمراً على الساحة الغنائية العربية.

وبدأت رحلة توثيق الرقم الجديد بعدما وصل عمرو دياب إلى 64 أسبوعاً في المركز الأول حتى 30 مايو 2026، قبل أن يعود إلى صدارة القائمة مجدداً ويضيف خمسة أسابيع أخرى إلى رصيده، لترتفع الحصيلة إلى 69 أسبوعاً عند الإعلان الرسمي عن الرقم القياسي.

ولم تتحقق هذه الصدارة خلال فترة واحدة فقط، إذ توزعت على ست مراحل مختلفة منذ 13 يناير 2024، وكان أبرزها بقاء عمرو دياب في المركز الأول لمدة 36 أسبوعاً متتالياً، في سلسلة بدأت في 12 أبريل 2025.

كما تزامن صعوده الأخير إلى قمة القائمة مع النشاط الفني الذي رافق طرح ألبومه "حبيتك" خلال صيف 2026، بعدما كان قد وصل في يوليو الماضي إلى 66 أسبوعاً في الصدارة، ثم واصل إضافة أسابيع جديدة إلى الرقم.

وعقب تسلمه درع غينيس، حرص عمرو دياب على توجيه الفضل إلى جمهوره، معتبراً أن تفاعل المستمعين مع أعماله الجديدة واستمرارهم في دعم موسيقاه يشكلان العنصر الأهم في نجاحه.

وأكد أن رضا الجمهور وتفاعله مع كل عمل يقدمه يبقيان بالنسبة إليه الإنجاز الحقيقي، مشيراً إلى حرصه المستمر على تطوير موسيقاه وتقديم ألوان وتجارب مختلفة.

ولا تتوقف أرقام عمرو دياب عند قائمة "الفنان 100"، إذ سبق أن حققت أغنيته "بابا" حضوراً بارزاً على قائمة بيلبورد عربية هوت 100، بعدما احتلت المركز الأول لمدة ثمانية أسابيع غير متتالية خلال عام 2025.

ومنذ إطلاق قائمة "100 فنان" في ديسمبر 2023، حافظ عمرو دياب على وجوده فيها بشكل متواصل، ليكون واحداً من ستة فنانين فقط لم يغيبوا عنها خلال أول 128 أسبوعاً من عمر القائمة.

ويحتل عمرو دياب حالياً المركز الثاني على قائمة "100 فنان"، فيما وصل إجمالي ظهوره ضمن القائمة إلى 145 أسبوعاً، من بينها 69 أسبوعاً في المركز الأول.

وبهذا الرقم الجديد، يواصل "الهضبة" إضافة إنجازات رقمية إلى أرشيفه الفني، في وقت تؤكد فيه أرقام الاستماع والتصنيفات استمرار حضوره في المشهد الغنائي العربي بعد عقود من انطلاقته.

 

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