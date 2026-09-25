أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد انفصاله.. كرم بورسين يثير الجدل بعلاقة عاطفية جديدة مع ليزغي كومرت
بعد انفصاله.. كرم بورسين يثير الجدل بعلاقة عاطفية جديدة مع ليزغي كومرت
A-
A+

بعد انفصاله.. كرم بورسين يثير الجدل بعلاقة عاطفية جديدة مع ليزغي كومرت

فن و منوعات

2026-09-25 | 05:11
بعد انفصاله.. كرم بورسين يثير الجدل بعلاقة عاطفية جديدة مع ليزغي كومرت
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد انفصاله.. كرم بورسين يثير الجدل بعلاقة عاطفية جديدة مع ليزغي كومرت

عاد اسم الفنان التركي كرم بورسين إلى الواجهة من جديد، ولكن هذه المرة بعيداً عن أعماله الفنية، بعدما ضجت وسائل الإعلام التركية ومواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تتحدث عن دخوله في علاقة عاطفية مع الفنانة ليزغي كومرت، شريكته في بطولة مسلسل "نبض".

الشائعة انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية، خصوصاً بعدما جرى ربط بداية العلاقة المزعومة بالفترة التي خضع فيها كرم بورسين لعملية جراحية لاستئصال المرارة خلال الشهر الماضي.

وبحسب ما يتم تداوله، فإن التقارب بين بورسين وليزغي كومرت لم يبدأ فقط خلال كواليس العمل الذي جمعهما، بل تطور بشكل أكبر خلال فترة مرضه وتعافيه، وسط مزاعم عن وجود الفنانة إلى جانبه في المستشفى.

الإعلامية التركية بيركان بالي زادت من حدة الجدل بعدما تحدثت خلال برنامج "سويلمزسم أولماز" عن تفاصيل قالت إنها مرتبطة بحياة كرم بورسين العاطفية، مشيرة إلى أن علاقته السابقة مع سيلين ياغجي أوغلو كانت قد انتهت قبل ظهور الحديث عن ليزغي كومرت.

ووفق الرواية التي طرحتها بالي، حاول كرم بورسين التواصل مع سيلين بعد انفصالهما، إلا أنها لم تكن ترغب في استئناف العلاقة، قبل أن تظهر لاحقاً تكهنات حول تقاربه من ليزغي كومرت.

لكن الجزء الأكثر إثارة للجدل في تصريحات الإعلامية تمثل في حديثها عن فترة وجود كرم بورسين في المستشفى، إذ زعمت أن ليزغي كومرت كانت موجودة إلى جانبه خلال فترة العملية والتعافي.

وذهبت بالي أبعد من ذلك، عندما وصفت الثنائي بأنهما "عاشقان في المستشفى"، متحدثة عن زيارات وطرق تواصل بعيدة عن الأنظار، ما دفع الجمهور إلى إعادة تداول مشاهد وصور جمعت النجمين ومحاولة ربطها بالشائعة الجديدة.

حتى الآن، لم يخرج كرم بورسين أو ليزغي كومرت بأي تصريح يؤكد أو ينفي وجود علاقة عاطفية بينهما، كما لم يصدر أي إعلان رسمي من الطرفين حول طبيعة علاقتهما خارج إطار العمل.

وجاءت هذه التكهنات بعد مشاركة الثنائي معاً في مسلسل "نبض"، وهو ما ساهم في زيادة اهتمام الجمهور بالشائعات، خصوصاً مع الانسجام الذي ظهر بينهما على الشاشة.

وبين روايات الإعلام التركي وتكهنات الجمهور، تبقى حقيقة العلاقة بين كرم بورسين وليزغي كومرت غير محسومة حتى الآن، بانتظار أي تعليق مباشر من أحد الطرفين قد يضع حداً للشائعات أو يفتح باباً أمام قصة جديدة في الوسط الفني التركي.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

«بس لمحة».. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بإطلالة ميكانيكية وتشوقهم لأغنيتها الجديدة
06:19

«بس لمحة».. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بإطلالة ميكانيكية وتشوقهم لأغنيتها الجديدة

شوّقت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها إلى عملها الغنائي المصوّر الجديد، بعدما نشرت عبر «إنستغرام» مقطعاً قصيراً من الكليب وأرفقته بتعليق: «بس لمحة😊».

06:19

«بس لمحة».. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بإطلالة ميكانيكية وتشوقهم لأغنيتها الجديدة

شوّقت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها إلى عملها الغنائي المصوّر الجديد، بعدما نشرت عبر «إنستغرام» مقطعاً قصيراً من الكليب وأرفقته بتعليق: «بس لمحة😊».

ناصيف زيتون يحتفل بعيد ميلاده وسط محبة كبيرة من جمهوره في بغداد
05:50

ناصيف زيتون يحتفل بعيد ميلاده وسط محبة كبيرة من جمهوره في بغداد

احتفل جمهور العاصمة العراقية بغداد بعيد ميلاد النجم السوري ناصيف زيتون، وسط أجواء مميزة عكست حجم المحبة التي يحظى بها لدى جمهوره العراقي.

05:50

ناصيف زيتون يحتفل بعيد ميلاده وسط محبة كبيرة من جمهوره في بغداد

احتفل جمهور العاصمة العراقية بغداد بعيد ميلاد النجم السوري ناصيف زيتون، وسط أجواء مميزة عكست حجم المحبة التي يحظى بها لدى جمهوره العراقي.

رحمة رياض وألكسندر علوم يجتمعان في ميلانو ويخطفان الأنظار
05:45

رحمة رياض وألكسندر علوم يجتمعان في ميلانو ويخطفان الأنظار

بعد فترة من الانشغال والغياب، اجتمعت الفنانة العراقية رحمة رياض بزوجها الفنان ألكسندر علوم في مدينة ميلانو الإيطالية، في ظهور لافت للثنائي على هامش فعاليات أسبوع الموضة.

05:45

رحمة رياض وألكسندر علوم يجتمعان في ميلانو ويخطفان الأنظار

بعد فترة من الانشغال والغياب، اجتمعت الفنانة العراقية رحمة رياض بزوجها الفنان ألكسندر علوم في مدينة ميلانو الإيطالية، في ظهور لافت للثنائي على هامش فعاليات أسبوع الموضة.

اخترنا لكم
«بس لمحة».. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بإطلالة ميكانيكية وتشوقهم لأغنيتها الجديدة
06:19
ناصيف زيتون يحتفل بعيد ميلاده وسط محبة كبيرة من جمهوره في بغداد
05:50
رحمة رياض وألكسندر علوم يجتمعان في ميلانو ويخطفان الأنظار
05:45
إخلاء سبيل سوزان ساراندون وهانا إينبيندر بعد توقيفهما في نيويورك.. ماذا حصل؟
05:13

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026