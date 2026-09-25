رحمة رياض وألكسندر علوم يجتمعان في ميلانو ويخطفان الأنظار

وجاء اللقاء بعد انشغال ألكسندر علوم خلال الفترة الماضية بتصوير الجزء الثالث من مسلسل House of David، ما أبعده عن الظهور المتكرر إلى جانب زوجته.

واستغل وجودهما في لحضور عدد من الفعاليات المرتبطة بأسبوع الموضة، حيث خطفا الأنظار خلال مشاركتهما في عرض دار الأزياء Tod’s.

وظهرت إلى جانب ألكسندر علوم في إطلالة مشتركة لاقت تفاعلاً من الجمهور، خصوصاً أن ظهورهما معاً جاء بعد فترة من ابتعادهما عن المناسبات العامة كثنائي.

وشهد عرض Tod’s حضور عدد من النجوم والشخصيات المعروفة في عالم الفن والموضة، فيما كان ظهور رحمة وألكسندر من بين اللقطات التي حظيت باهتمام واسع على .

وبين انشغالات ألكسندر الفنية ونشاط رحمة الفني، أعاد لقاء ميلانو الثنائي إلى الواجهة مجدداً، في مناسبة جمعت بين الأزياء والفن وعودة ظهورهما المشترك أمام الجمهور.