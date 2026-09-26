أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
انفصال النجمة التركية دينيز بايسال عن باريش يورتشو بعد 7 سنوات على زواجهما
انفصال النجمة التركية دينيز بايسال عن باريش يورتشو بعد 7 سنوات على زواجهما
A-
A+

انفصال النجمة التركية دينيز بايسال عن باريش يورتشو بعد 7 سنوات على زواجهما

فن و منوعات

2026-09-26 | 06:25
انفصال النجمة التركية دينيز بايسال عن باريش يورتشو بعد 7 سنوات على زواجهما
العودة الى الأعلى
Aljadeed
انفصال النجمة التركية دينيز بايسال عن باريش يورتشو بعد 7 سنوات على زواجهما

أُسدل الستار رسميًا على زواج الممثلة التركية دينيز بايسال، بطلة مسلسل "العهد"، والموسيقي باريش يورتشو، بعدما أصدرت محكمة الأسرة الثامنة في إسطنبول قرارًا بإنهاء زواجهما خلال جلسة واحدة عُقدت صباح امس الجمعة.

وحضر الثنائي جلسة الطلاق برفقة محاميهما، بعدما تحولت دعوى الانفصال التي بدأت في البداية بشكل متنازع عليه إلى طلاق بالتراضي، إثر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. ولم تستغرق الجلسة سوى نحو 10 دقائق، لينتهي بذلك زواج استمر 7 سنوات.
وكانت دينيز بايسال قد تقدمت في مطلع شهر تموز/يوليو الماضي بدعوى طلاق أمام محكمة إسطنبول، مشيرة إلى وجود خلافات جوهرية وإهمال داخل الحياة الزوجية، قبل أن تغادر منزل الزوجية وتنتقل للإقامة إلى جانب عائلتها في مدينة إزمير، مع رغبتها في إنهاء العلاقة بشكل هادئ.

وبالتزامن مع إعلان الطلاق، انتشرت في الصحافة التركية تقارير تتحدث عن وجود تسوية مالية بين الطرفين، حيث زعمت بعض المصادر أن باريش يورتشو طلب مبلغًا ماليًا مقابل إتمام إجراءات الانفصال، وأن بايسال وافقت على دفع جزء من المبلغ ضمن اتفاق خاص بينهما.
كما أشارت تلك الادعاءات إلى أن يورتشو حصل على المبلغ المتفق عليه قبل جلسة المحكمة، وأن الطرفين اختارا تجنب أي تواصل مباشر خلال الجلسة، إلا أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميًا من أي من الطرفين أو من ممثليهما القانونيين.

وكان خبر انفصال الثنائي قد تصدر العناوين خلال الفترة الماضية، بعدما بدأت شائعات تتحدث عن أسباب الخلاف بينهما، حيث تداولت بعض التقارير غير المؤكدة أن بايسال اكتشفت خيانة زوجها، وأن الخلافات بينهما تصاعدت خلال فترة تصوير مسلسل "هذا البحر سوف يفيض"، ووصلت، بحسب ما ورد في تلك الادعاءات، إلى أزمات داخل موقع التصوير.
كما تحدثت تقارير أخرى عن وجود خلافات مرتبطة بالمطالبات المالية والهدايا التي قُدمت خلال سنوات الزواج، وسط حديث عن مفاوضات طويلة بين الطرفين قبل الوصول إلى اتفاق الطلاق، إلا أن هذه الروايات بقيت ضمن إطار الادعاءات الصحافية ولم يصدر بشأنها أي تعليق رسمي.
يُذكر أن دينيز بايسال وباريش يورتشو ارتبطا عام 2019، وشكلا خلال سنوات زواجهما ثنائيًا بعيدًا نسبيًا عن الأضواء، قبل أن تبدأ أخبار الخلافات بينهما بالظهور خلال الأشهر الأخيرة وصولًا إلى إعلان الانفصال رسميًا.
 
 

اقرأ ايضا في فن و منوعات

جيني إسبر تكشف تفاصيل لقائها الأول مع ياسر العظمة وكيف تغيّرت حياتها
08:51

جيني إسبر تكشف تفاصيل لقائها الأول مع ياسر العظمة وكيف تغيّرت حياتها

كشفت الفنانة السورية جيني إسبر تفاصيل انطلاقتها الأولى في عالم التمثيل، مؤكدةً أن بدايتها لم تكن مباشرة، بل جاءت بعد سنوات من العمل في عروض الأزياء والإعلانات، قبل أن تحصل على فرصتها التي فتحت أمامها باب الدراما من خلال الفنان ياسر العظمة.

08:51

جيني إسبر تكشف تفاصيل لقائها الأول مع ياسر العظمة وكيف تغيّرت حياتها

كشفت الفنانة السورية جيني إسبر تفاصيل انطلاقتها الأولى في عالم التمثيل، مؤكدةً أن بدايتها لم تكن مباشرة، بل جاءت بعد سنوات من العمل في عروض الأزياء والإعلانات، قبل أن تحصل على فرصتها التي فتحت أمامها باب الدراما من خلال الفنان ياسر العظمة.

تركي آل الشيخ يدافع عن عمرو دياب بعد الانتقادات: "الأرقام هي من تبحث عنه"
08:46

تركي آل الشيخ يدافع عن عمرو دياب بعد الانتقادات: "الأرقام هي من تبحث عنه"

دافع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن الفنان المصري عمرو دياب بعد الانتقادات التي ترافق كل إنجاز جديد يحققه، مشيراً إلى أن الأرقام والنجاحات المتواصلة هي الرد الأبرز على المشككين في مسيرته الفنية.

08:46

تركي آل الشيخ يدافع عن عمرو دياب بعد الانتقادات: "الأرقام هي من تبحث عنه"

دافع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن الفنان المصري عمرو دياب بعد الانتقادات التي ترافق كل إنجاز جديد يحققه، مشيراً إلى أن الأرقام والنجاحات المتواصلة هي الرد الأبرز على المشككين في مسيرته الفنية.

"أحلى قعدة ع سطح بيروت".. نجوى كرم تثير فضول الجمهور حول مفاجأتها الجديدة
08:44

"أحلى قعدة ع سطح بيروت".. نجوى كرم تثير فضول الجمهور حول مفاجأتها الجديدة

أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فضول جمهورها بعد تشويقها لمشروع جديد لم تكشف عن تفاصيله حتى الآن، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية أن يكون عملاً غنائياً جديداً أو إعلاناً عن حفل فني مرتقب.

08:44

"أحلى قعدة ع سطح بيروت".. نجوى كرم تثير فضول الجمهور حول مفاجأتها الجديدة

أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فضول جمهورها بعد تشويقها لمشروع جديد لم تكشف عن تفاصيله حتى الآن، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية أن يكون عملاً غنائياً جديداً أو إعلاناً عن حفل فني مرتقب.

اخترنا لكم
جيني إسبر تكشف تفاصيل لقائها الأول مع ياسر العظمة وكيف تغيّرت حياتها
08:51
تركي آل الشيخ يدافع عن عمرو دياب بعد الانتقادات: "الأرقام هي من تبحث عنه"
08:46
"أحلى قعدة ع سطح بيروت".. نجوى كرم تثير فضول الجمهور حول مفاجأتها الجديدة
08:44
مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يحسم جدل زواجه منها وهذا ما أكده
08:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026