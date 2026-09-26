سارة أبي كنعان ووسام فارس يرزقان بطفلهما الأول.. وهذا اسمه

ونشرت أبي كنعان فيديو جمع مشاهد من رحلة الولادة، بدءاً من التحضيرات الأولى وصولاً إلى اللحظة التي حملت فيها طفلها بين ذراعيها، وعلّقت برسالة مليئة بالمشاعر قالت فيها: "هذا لك. بدايتك، أهلك، قصتك. أهلاً بك في ، يا طفلنا الجميل. لا فكرة لديك عن مقدار الحب الذي تحظى به منذ اللحظة الأولى".

وبحسب ما ظهر في المنشور، فقد وُلد الطفل إيلي في 21 أيلول، أي قبل أيام قليلة من إعلان الخبر رسمياً، حيث فضّل الحفاظ على خصوصية هذه اللحظة قبل مشاركتها مع الجمهور.

وعبّرت سارة عن حجم المشاعر التي عاشتها خلال الولادة، مؤكدةً أن الكلمات والصور لن تكون كافية لوصف تلك اللحظة التي غيّرت حياتها وعائلتها بالكامل. وقالت إن لقاء طفلها للمرة الأولى فتح مساحة من الحب داخل قلبها، مشيرةً إلى أن هذه التجربة كانت من أكثر تأثيراً في حياتها.

كما وجهت أبي كنعان رسالة شكر خاصة إلى طبيبها، واصفةً إياه بـ"الملك"، بعدما منحها شعوراً بالأمان والطمأنينة خلال الولادة، موضحةً أنها خاضت التجربة بهدوء وثقة بعيداً عن الخوف أو التوتر. وخصّت أيضاً فريق قسم الولادة والقابلات اللواتي رافقنها، إضافة إلى عائلتها وأصدقائها الذين كانوا إلى جانبها في هذه المرحلة.

أما زوجها وسام فارس، فكان محوراً أساسياً في رسالتها، إذ عبّرت عن حبها الكبير له، واصفةً إياه بـ" وزوجي وشريكي وبيتي وكل شيء". وأكدت أن رؤيته وهو يتحول إلى أب جعلتها تكتشف جانباً جديداً منه، قائلةً إنها وقعت في حبه من جديد وربما أكثر من المرة الأولى.