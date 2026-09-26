أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بكلمات مؤثرة.. الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد الأميرة سلمى ورسالة خاصة لابنتها
بكلمات مؤثرة.. الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد الأميرة سلمى ورسالة خاصة لابنتها
A-
A+

بكلمات مؤثرة.. الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد الأميرة سلمى ورسالة خاصة لابنتها

فن و منوعات

2026-09-26 | 07:03
بكلمات مؤثرة.. الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد الأميرة سلمى ورسالة خاصة لابنتها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بكلمات مؤثرة.. الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد الأميرة سلمى ورسالة خاصة لابنتها

احتفلت الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلاد ابنتها الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، برسالة عائلية مؤثرة شاركتها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث وصفتها بـ"ضحكة البيت"، معبرةً عن محبتها وفخرها بها.

ونشرت الملكة رانيا صورة تجمعها بالأميرة سلمى، وعلّقت عليها بالقول: "كل عام وضحكة البيت، سلمى الغالية، بألف خير"، كما أرفقت الرسالة بعبارات باللغة الإنكليزية عبّرت فيها عن اعتزازها بشخصية ابنتها، قائلة إنها تحب عقلها وقلبها وكل ما تمثله.

من جهته، شارك الديوان الملكي الهاشمي تهنئة رسمية بمناسبة عيد ميلاد الأميرة سلمى، ناشراً صورة لها وسط الطبيعة، في إطلالة عكست جانبها العفوي والشبابي، ومتمنياً لها عاماً سعيداً.

وتُعرف الأميرة سلمى بحضورها الهادئ وابتعادها عن الأضواء مقارنةً ببعض أفراد العائلة الملكية، كما لفتت الأنظار في مناسبات عدة بإنجازاتها، من بينها حصولها على تدريب الطيران العسكري، لتصبح أول فتاة أردنية تجتاز مرحلة التدريب الأساسي لطياري الجناح الثابت في القوات المسلحة الأردنية.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

جيني إسبر تكشف تفاصيل لقائها الأول مع ياسر العظمة وكيف تغيّرت حياتها
08:51

جيني إسبر تكشف تفاصيل لقائها الأول مع ياسر العظمة وكيف تغيّرت حياتها

كشفت الفنانة السورية جيني إسبر تفاصيل انطلاقتها الأولى في عالم التمثيل، مؤكدةً أن بدايتها لم تكن مباشرة، بل جاءت بعد سنوات من العمل في عروض الأزياء والإعلانات، قبل أن تحصل على فرصتها التي فتحت أمامها باب الدراما من خلال الفنان ياسر العظمة.

08:51

جيني إسبر تكشف تفاصيل لقائها الأول مع ياسر العظمة وكيف تغيّرت حياتها

كشفت الفنانة السورية جيني إسبر تفاصيل انطلاقتها الأولى في عالم التمثيل، مؤكدةً أن بدايتها لم تكن مباشرة، بل جاءت بعد سنوات من العمل في عروض الأزياء والإعلانات، قبل أن تحصل على فرصتها التي فتحت أمامها باب الدراما من خلال الفنان ياسر العظمة.

تركي آل الشيخ يدافع عن عمرو دياب بعد الانتقادات: "الأرقام هي من تبحث عنه"
08:46

تركي آل الشيخ يدافع عن عمرو دياب بعد الانتقادات: "الأرقام هي من تبحث عنه"

دافع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن الفنان المصري عمرو دياب بعد الانتقادات التي ترافق كل إنجاز جديد يحققه، مشيراً إلى أن الأرقام والنجاحات المتواصلة هي الرد الأبرز على المشككين في مسيرته الفنية.

08:46

تركي آل الشيخ يدافع عن عمرو دياب بعد الانتقادات: "الأرقام هي من تبحث عنه"

دافع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن الفنان المصري عمرو دياب بعد الانتقادات التي ترافق كل إنجاز جديد يحققه، مشيراً إلى أن الأرقام والنجاحات المتواصلة هي الرد الأبرز على المشككين في مسيرته الفنية.

"أحلى قعدة ع سطح بيروت".. نجوى كرم تثير فضول الجمهور حول مفاجأتها الجديدة
08:44

"أحلى قعدة ع سطح بيروت".. نجوى كرم تثير فضول الجمهور حول مفاجأتها الجديدة

أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فضول جمهورها بعد تشويقها لمشروع جديد لم تكشف عن تفاصيله حتى الآن، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية أن يكون عملاً غنائياً جديداً أو إعلاناً عن حفل فني مرتقب.

08:44

"أحلى قعدة ع سطح بيروت".. نجوى كرم تثير فضول الجمهور حول مفاجأتها الجديدة

أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فضول جمهورها بعد تشويقها لمشروع جديد لم تكشف عن تفاصيله حتى الآن، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية أن يكون عملاً غنائياً جديداً أو إعلاناً عن حفل فني مرتقب.

اخترنا لكم
جيني إسبر تكشف تفاصيل لقائها الأول مع ياسر العظمة وكيف تغيّرت حياتها
08:51
تركي آل الشيخ يدافع عن عمرو دياب بعد الانتقادات: "الأرقام هي من تبحث عنه"
08:46
"أحلى قعدة ع سطح بيروت".. نجوى كرم تثير فضول الجمهور حول مفاجأتها الجديدة
08:44
مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يحسم جدل زواجه منها وهذا ما أكده
08:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026