بكلمات مؤثرة.. الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد الأميرة سلمى ورسالة خاصة لابنتها

ونشرت الملكة رانيا صورة تجمعها بالأميرة سلمى، وعلّقت عليها بالقول: "كل عام وضحكة البيت، سلمى الغالية، بألف خير"، كما أرفقت الرسالة بعبارات باللغة الإنكليزية عبّرت فيها عن اعتزازها بشخصية ابنتها، قائلة إنها تحب عقلها وقلبها وكل ما تمثله.
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من جهته، شارك الديوان الملكي الهاشمي تهنئة رسمية بمناسبة عيد ميلاد الأميرة سلمى، ناشراً صورة لها وسط الطبيعة، في إطلالة عكست جانبها العفوي والشبابي، ومتمنياً لها عاماً سعيداً.
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وتُعرف الأميرة سلمى بحضورها الهادئ وابتعادها عن الأضواء مقارنةً ببعض أفراد العائلة الملكية، كما لفتت الأنظار في مناسبات عدة بإنجازاتها، من بينها حصولها على تدريب الطيران العسكري، لتصبح أول فتاة أردنية تجتاز مرحلة التدريب الأساسي لطياري الجناح الثابت في القوات المسلحة الأردنية.
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