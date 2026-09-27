زوجة سعد لمجرد حامل في شهرها الأخير.. تفاصيل صادمة عن حالتها بعد الحكم بسجنه 10 سنوات

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مغربية، فإن زوجة لمجرد تمر بمرحلة صعبة بالتزامن مع اقتراب موعد ولادتها، في ظل التطورات القضائية التي أعقبت توقيف الفنان المغربي وصدور الحكم بحقه.
وأوضحت التقارير أن خبر الحمل لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الزوجين، إلا أن مصادر إعلامية مغربية تحدثت عن دخولها مراحل الحمل الأخيرة، وسط متابعة واسعة من الجمهور لتطورات القضية وحياة الفنان الشخصية.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر حكماً استئنافياً بسجن سعد لمجرد لمدة 10 سنوات، بعد أن كان قد صدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن 5 سنوات، في قضية تعود وقائعها إلى عام 2018، بعدما اتهمته شابة فرنسية بالاعتداء عليها داخل أحد الفنادق.
وينفي سعد لمجرد الاتهامات الموجهة إليه، ويتمسك بروايته بأن العلاقة مع المدعية كانت بالتراضي، فيما أثارت القضية منذ بدايتها اهتماماً إعلامياً واسعاً في المغرب وفرنسا.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الفنان المغربي مرحلة جديدة من مساره القضائي، بالتزامن مع استعداد زوجته لاستقبال مولودهما وسط ظروف وصفها مقربون بأنها حساسة ومؤثرة.