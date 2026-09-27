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ترف التقي ومحمد الدايخ يعلنان زواجهما رسمياً.. صور رومانسية تجمعهما من حفل زفاف شقيقه
ترف التقي ومحمد الدايخ يعلنان زواجهما رسمياً.. صور رومانسية تجمعهما من حفل زفاف شقيقه
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ترف التقي ومحمد الدايخ يعلنان زواجهما رسمياً.. صور رومانسية تجمعهما من حفل زفاف شقيقه

فن و منوعات

2026-09-27 | 03:44
ترف التقي ومحمد الدايخ يعلنان زواجهما رسمياً.. صور رومانسية تجمعهما من حفل زفاف شقيقه
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Aljadeed
ترف التقي ومحمد الدايخ يعلنان زواجهما رسمياً.. صور رومانسية تجمعهما من حفل زفاف شقيقه

أعلن الممثل و الكاتب اللبناني محمد الدايخ والممثلة اللبنانية ترف التقي زواجهما رسمياً، بعد فترة من التكهنات التي رافقت علاقتهما خلال الأشهر الماضية.

وشارك الثنائي عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً جمعتهما من أجواء حفل زفاف شقيق محمد الدايخ، الفنان حسين الدايخ، حيث ظهرا معاً في أكثر من لقطة رومانسية، من بينها صور تجمع أيديهما، في إشارة إلى ارتباطهما الرسمي.

وكان اسم ترف التقي ومحمد الدايخ قد تصدّر حديث المتابعين خلال الفترة الماضية، بعدما ظهرا معاً في مناسبات عدة، أبرزها حفل زفاف الفنان نادر الأتات وحفل "الموريكس دور"، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

كما زادت التكهنات بعد ظهور ترف برفقة أفراد من عائلة محمد الدايخ خلال لقاء عائلي، إضافة إلى تصريحات سابقة للدايخ أثارت اهتمام الجمهور، بعدما ذكر اسم ترف عند سؤاله عن الشخص الذي يمكن أن يرافقه في جزيرة بمفرده.

ويأتي إعلان الزواج ليضع حداً للتساؤلات التي رافقت الثنائي، بعدما اختارا في الفترة الماضية الحفاظ على خصوصية علاقتهما بعيداً عن الأضواء.

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