أنجلينا جولي تبيع منزلها التاريخي في هوليوود وتستعد لمغادرة أميركا

ولم تُكشف هوية المشتري الجديد حتى الآن، فيما يأتي بيع المنزل بعد ارتباطه بمرحلة مهمة في حياة جولي، إذ اشترته عام 2017 عقب انفصالها عن النجم براد بيت، وكان يتوجب عليها البقاء في منطقة حتى بلوغ أصغر أطفالها سن الـ18 عامًا.

وكانت جولي قد كشفت في مقابلة سابقة مع مجلة Hollywood Reporter عن رغبتها في مغادرة لوس أنجلوس بعد بلوغ توأمها سن الرشد، مشيرة إلى أنها تخطط لقضاء وقت أطول في كمبوديا وزيارة أفراد من عائلتها المقيمين خارج .

ورغم أن سعر البيع جاء أقل من المبلغ الذي طلبته عند عرض العقار، إلا أن الصفقة حققت لجولي عائدًا مقارنة بسعر الشراء، إذ كانت قد اقتنت المنزل عام 2017 مقابل 24.5 مليون .

ويحمل المنزل قيمة تاريخية في عالم السينما، إذ كان مملوكًا سابقًا للمخرج الشهير سيسيل بي. ديميل، كما ارتبط اسمه بتاريخ النجم تشارلي شابلن. ويضم العقار ست غرف نوم وعشرة حمامات، إضافة إلى مسبح، ومنزل للضيوف، ومساحات خارجية ، وتبلغ مساحته نحو 2.1 .