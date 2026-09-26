كريم فهمي يكشف تأثير ياسمين عبدالعزيز على مسيرته: "بعدها بقيت حاجة تانية"

وخلال تصريحات تلفزيونية، تحدث فهمي عن تأثير الأعمال التي جمعته بياسمين عبدالعزيز، قائلاً: "أنا قبل ياسمين عبدالعزيز كنت حاجة، وبعدها بقيت حاجة تانية في "، مشيراً إلى أن هذه التجارب منحته انتشاراً مختلفاً وفتحت أمامه مساحات في مشواره الفني.

كما تطرق كريم فهمي إلى الجانب المادي في أعماله، موضحاً أنه يرى أن أجره الحالي لا يعكس ما يقدمه مقارنة ببعض الفنانين، وقال: "أجري اللي باخده أقل من المفروض.. أجري أقل من غيري"، معبراً عن وجهة نظره بشأن قيمة أجره في السوق الفني.

وفي سياق متصل، عادت ياسمين عبدالعزيز لتثير تفاعل الجمهور بعد إعادة نشرها مشهداً رومانسياً جمعها بكريم فهمي من مسلسل "وننسى اللي كان"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي.

وأرفقت ياسمين المشهد بأغنية "طب بأحبك" للفنان حمو المرشدي، ما دفع المتابعين للتفاعل مع الانسجام الذي ظهر بين ، خصوصاً بعد نجاح تعاونهما في أكثر من عمل سابق.

ويشارك في بطولة مسلسل "وننسى اللي كان" إلى جانب ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، كل من شيرين رضا، سرحان، منة فضالي، إنجي كيوان، صوفيا، إلهام وجدي، سينتيا ، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخيبري، ويمثل امتداداً للتعاون الفني بين ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي الذي لاقى تفاعلاً واسعاً لدى الجمهور.