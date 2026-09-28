“حريته مقابل المال؟”.. زوجة سعد لمجرد تفجّر مفاجأة بعد الحكم بسجنه 10 سنوات

وقالت العلاكي ، إن العائلة قدّمت ما اعتبرته أدلة لهيئة الدفاع، وتحدثت عن محاولات مزعومة لربط الحرية بمطالب مالية، مضيفةً: “قيل لنا إن لم ندفع سيعود إلى السجن”، مؤكدة أن سعد لمجرد
تمسك ببراءته واحترم الإجراءات القضائية طوال السنوات الماضية.
كما عبّرت زوجة لمجرد عن دعمها الكامل له، ووصفت زوجها بأنه “إنسان طيب وصبور”، مشددة على أنها تعرف شخصيته بعيداً عن الأضواء والأحكام المتداولة، وأنها ستبقى إلى جانبه خلال المرحلة المقبلة.
وكانت محكمة الجنايات
الاستئنافية في كريتاي قرب باريس
قد أصدرت حكماً بسجن سعد لمجرد 10 سنوات في قضية اغتصاب لورا بريول
، بعد استئناف الحكم السابق، فيما أعلن فريق الدفاع تمسكه ببراءته واتخاذ خطوات قانونية جديدة
للطعن بالقرار.