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“حريته مقابل المال؟”.. زوجة سعد لمجرد تفجّر مفاجأة بعد الحكم بسجنه 10 سنوات
“حريته مقابل المال؟”.. زوجة سعد لمجرد تفجّر مفاجأة بعد الحكم بسجنه 10 سنوات
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“حريته مقابل المال؟”.. زوجة سعد لمجرد تفجّر مفاجأة بعد الحكم بسجنه 10 سنوات

فن و منوعات

2026-09-28 | 03:30
“حريته مقابل المال؟”.. زوجة سعد لمجرد تفجّر مفاجأة بعد الحكم بسجنه 10 سنوات
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Aljadeed
“حريته مقابل المال؟”.. زوجة سعد لمجرد تفجّر مفاجأة بعد الحكم بسجنه 10 سنوات

أثارت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، جدلاً واسعاً بعد خروجها عن صمتها للمرة الأولى عقب صدور الحكم الاستئنافي بسجنه 10 سنوات في فرنسا، حيث تحدثت عن تفاصيل قالت إنها عاشتها خلال مسار القضية، وكشفت عن وجود ما وصفته بـ”مساومات” مرتبطة بحرية زوجها.

وقالت العلاكي ، إن العائلة قدّمت ما اعتبرته أدلة لهيئة الدفاع، وتحدثت عن محاولات مزعومة لربط الحرية بمطالب مالية، مضيفةً: “قيل لنا إن لم ندفع سيعود إلى السجن”، مؤكدة أن سعد لمجرد تمسك ببراءته واحترم الإجراءات القضائية طوال السنوات الماضية.

كما عبّرت زوجة لمجرد عن دعمها الكامل له، ووصفت زوجها بأنه “إنسان طيب وصبور”، مشددة على أنها تعرف شخصيته بعيداً عن الأضواء والأحكام المتداولة، وأنها ستبقى إلى جانبه خلال المرحلة المقبلة.
وكانت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي قرب باريس قد أصدرت حكماً بسجن سعد لمجرد 10 سنوات في قضية اغتصاب لورا بريول، بعد استئناف الحكم السابق، فيما أعلن فريق الدفاع تمسكه ببراءته واتخاذ خطوات قانونية جديدة للطعن بالقرار.

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