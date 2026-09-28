“حريته مقابل المال؟”.. زوجة سعد لمجرد تفجّر مفاجأة بعد الحكم بسجنه 10 سنوات

أثارت ، زوجة الفنان ، جدلاً واسعاً بعد خروجها عن صمتها للمرة الأولى عقب صدور الحكم الاستئنافي بسجنه 10 سنوات في ، حيث تحدثت عن تفاصيل قالت إنها عاشتها خلال مسار القضية، وكشفت عن وجود ما وصفته بـ”مساومات” مرتبطة بحرية زوجها.





وقالت العلاكي ، إن العائلة قدّمت ما اعتبرته أدلة لهيئة الدفاع، وتحدثت عن محاولات مزعومة لربط الحرية بمطالب مالية، مضيفةً: “قيل لنا إن لم ندفع سيعود إلى السجن”، مؤكدة أن تمسك ببراءته واحترم الإجراءات القضائية طوال السنوات الماضية.



كما عبّرت زوجة لمجرد عن دعمها الكامل له، ووصفت زوجها بأنه “إنسان طيب وصبور”، مشددة على أنها تعرف شخصيته بعيداً عن الأضواء والأحكام المتداولة، وأنها ستبقى إلى جانبه خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الاستئنافية في كريتاي قرب قد أصدرت حكماً بسجن سعد لمجرد 10 سنوات في قضية اغتصاب ، بعد استئناف الحكم السابق، فيما أعلن فريق الدفاع تمسكه ببراءته واتخاذ خطوات قانونية للطعن بالقرار.