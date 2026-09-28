إجلس 3 دقائق يومياً مع الحمير.. واكتشف الفرق "بالمزاج"!

في دراسة قد تبدو غريبة للبعض كشفت نتائجها عن أن قضاء 3 دقائق فقط في التفاعل مع خيول وحمير قزمة، أدى إلى تحسن في الحالة المزاجية لدى مجموعة من المراهقين، فيما بدا أن القدرة على فهم الإشارات السلوكية للحيوانات قد تلعب دوراً في حجم هذا التأثير.

