نجوى كرم تستعيد أجواء بيروت القديمة في كليب أغنيتها الجديدة "تاك تاك"

وصُوّر الكليب على سطح أحد الأبنية في العاصمة اللبنانية بيروت
، حيث ركّز على أجواء الألفة والحنين، مع مشاهد تعكس روح اللقاءات الاجتماعية البسيطة حول المائدة، وخلفية المدينة التي تظهر من أعلى السطح.
وحمل العمل توقيع المخرج بيار
خضرا، الذي شارك عبر حسابه على منصة "إنستغرام
" مشاهد من كواليس التصوير، وعبّر عن الفكرة التي أراد نقلها من خلال الكليب، مستعيدًا تفاصيل المكان الذي يجمع بين دفء العائلة وإطلالة بيروت.
أغنية "تاك تاك" من كلمات وألحان كارل حسين
، وأصبحت متاحة عبر مختلف منصات الاستماع الموسيقي، إضافة إلى قناة نجوى كرم
الرسمية على يوتيوب
.
وتُعد الأغنية ثاني إصدارات نجوى كرم من ألبومها الثالث والعشرين الذي يحمل عنوان "شو ما صار"، بعدما كانت قد طرحت أولى أغاني الألبوم بعنوان "اشتقتلك" من كلمات وألحان إيفان نصّوح، في أواخر شهر آب الماضي.