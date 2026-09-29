نجوى كرم تستعيد أجواء بيروت القديمة في كليب أغنيتها الجديدة "تاك تاك"

أطلقت الفنانة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "تاك تاك"، عبر قناتها الرسمية على موقع ، في عمل مصوّر اختار أجواء بيروتية دافئة تستحضر لحظات اجتماع العائلة والأصدقاء والجيران على أسطح المباني.



وصُوّر الكليب على سطح أحد الأبنية في ، حيث ركّز على أجواء الألفة والحنين، مع مشاهد تعكس روح اللقاءات الاجتماعية البسيطة حول المائدة، وخلفية المدينة التي تظهر من أعلى السطح.

وحمل العمل توقيع المخرج خضرا، الذي شارك عبر حسابه على منصة " " مشاهد من كواليس التصوير، وعبّر عن الفكرة التي أراد نقلها من خلال الكليب، مستعيدًا تفاصيل المكان الذي يجمع بين دفء العائلة وإطلالة بيروت.

أغنية "تاك تاك" من كلمات وألحان كارل ، وأصبحت متاحة عبر مختلف منصات الاستماع الموسيقي، إضافة إلى الرسمية على .

وتُعد الأغنية ثاني إصدارات نجوى كرم من ألبومها الثالث والعشرين الذي يحمل عنوان "شو ما صار"، بعدما كانت قد طرحت أولى أغاني الألبوم بعنوان "اشتقتلك" من كلمات وألحان إيفان نصّوح، في أواخر شهر آب الماضي.