وفاة دينيس هاسكينز نجم "Saved by the Bell" عن عمر 75 عامًا بعد معاناة مع باركنسون

غيب الموت الممثل الأميركي دينيس هاسكينز، المعروف بدور مدير المدرسة ريتشارد بيلدينغ في المسلسل الشهير "Saved by the Bell"، عن عمر ناهز 75 عامًا، وسط من الحزن بين محبيه وجمهور العمل الذي ارتبط اسمه به لسنوات طويلة.

وأعلن وكيل أعماله جاي شاختر خبر وفاته يوم الاثنين، بعدما رحل هاسكينز 27 أيلول 2026، من دون السبب الرسمي للوفاة. ووصف شاختر رحيله بـ"الخسارة المؤلمة"، مشيرًا إلى العلاقة المهنية والإنسانية التي جمعته بالممثل لأكثر من عقدين، وإلى حرصه الدائم على التواصل مع جمهوره وتخصيص الوقت لمعجبيه.

وفي وقت لاحق، كشف مطعم "Dimples Karaoke" في ، وهو المكان الذي كان هاسكينز يرتاده باستمرار، أن الممثل كان يخوض معركة مع مرض باركنسون منذ نحو ثماني سنوات، لكنه اختار عدم تسليط الضوء على حالته الصحية بعيدًا عن الأضواء.

ونعى المطعم هاسكينز بكلمات مؤثرة، مستذكرًا حضوره المحبب بين رواده، إذ كان معروفًا بحبه للغناء وتفاعله مع الناس والتقاط الصور مع المعجبين، بعيدًا عن شخصية "السيد بيلدينغ" التي عرفه بها الجمهور.

ولد دينيس هاسكينز عام 1950 في مدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي، وحقق شهرته الواسعة من خلال تجسيده شخصية Bayside High، ريتشارد بيلدينغ، في سلسلة "Saved by the Bell". وبدأ رحلته مع الشخصية عبر مسلسل "Good Morning, Miss Bliss"، قبل أن ينتقل العمل إلى الصيغة التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

واستمر هاسكينز في تقديم شخصية بيلدينغ عبر أجزاء وأعمال مختلفة من السلسلة، بينها "Saved by the Bell" الأصلي، و"Saved by the Bell: The College Years"، و"Saved by the Bell: The New Class"، إضافة إلى عدد من الأفلام التلفزيونية المرتبطة بالعمل.

وبرحيله، يفقد عالم التلفزيون أحد الوجوه التي بقيت حاضرة في ذاكرة جيل كامل من المشاهدين، بعدما ترك بصمة خاصة من خلال شخصية المدير الصارم والساخر التي أصبحت جزءًا من هوية المسلسل.