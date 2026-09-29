ياسمين صبري وأسيل عمران تخطفان الأنظار في باريس إلى جانب سيلين ديون

وكان الحضور من أبرز محطات ، مع مشاركة الفنانة ياسمين صبري والسعودية أسيل عمران على منصة العرض، في ظهور لافت ضمن فعاليات العلامة العالمية.

واختارت ياسمين صبري إطلالة باللون الأحمر الناري، بفستان طويل بقصة “كاب” وأكتاف عارية، جاء محددًا عند الخصر، وأكملت اللوك بحذاء أحمر ومجوهرات ناعمة، مع تسريحة شعر منسدلة ومكياج ركّز على إبراز العينين.أما أسيل عمران، فظهرت بفستان ذهبي لامع مزين بتطريزات براقة، بقصة مكشوفة الكتفين، نسقته مع صندل باللون الأحمر البرغندي، واعتمدت إطلالة جمالية هادئة بدرجات ترابية.ولفتت النجمة الهندية أيشواريا راي الأنظار بإطلالة درامية بفستان من المخمل، أضافت إليه كابًا شفافًا مزينًا بتفاصيل لامعة من تصميم المصممة يارا شومكر، إلى جانب تغيير لون شعرها وتاج زاد من الطابع الملكي لإطلالتها.وشهد العرض مشاركة أسماء عالمية بارزة، من بينها كيندال جينر التي افتتحت المنصة بفستان أسود طويل، إضافة إلى إيفا لونغوريا، جين فوندا، هايدي كلوم، وكارا ديليفين.واختُتم العرض بظهور مفاجئ للنجمة الكندية ديون، التي صعدت إلى المنصة وقدمت أغنيتها “I’m Alive”، مرتدية فستانًا أسود مخمليًا بأكتاف عارية مع مجوهرات من دار “بوشرون” الفرنسية.