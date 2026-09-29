نجاح مستمر لأغنية "أشهدي يا دني".. نانسي عجرم تشارك جمهورها لحظات من كواليس تصوير الكليب

وظهرت نانسي في الفيديو وهي تستعرض لحظات عفوية من أجواء تصوير العمل، مقدّمة لجمهورها مشاهد خلف الكاميرا حملت أجواء مرحة وخاصة من رحلة تنفيذ الكليب.
وكان كليب "أشهدي يا دني" قد حظي بتفاعل كبير منذ طرحه، حيث تصدرت الأغنية اهتمام الجمهور عبر عدد من المنصات الرقمية، من بينها تيك توك، بعدما استخدمها عدد كبير من المشاهير والمتابعين في فيديوهاتهم، ما ساهم في انتشارها بشكل واسع.
ولاقت الأغنية إعجاب جمهور نانسي عجرم الذي تفاعل مع العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استمرار تداول مقاطع منها بعد فترة على إصدارها، لتواصل حصد المشاهدات والتفاعل.
وتأتي مشاركة نانسي لهذه الكواليس كإضافة جديدة إلى نجاح الأغنية، بعدما اختارت أن تطلع جمهورها على جانب مختلف من تفاصيل التصوير والأجواء التي رافقت تنفيذ الكليب.
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A post shared by nancy ajram (@nancyajram)
بعد الجدل الذي أثاره فيديو نشرته الفنانة اللبنانية نادين الراسي على مواقع التواصل الاجتماعي، وما اعتبره بعض المتابعين أنه يحمل إشارة إلى السيد حسن، خرجت الراسي بتوضيح جديد عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها في "إنستغرام".
خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار خلال أحدث ظهور لها في مدينة ميلانو الإيطالية، بالتزامن مع فعاليات أسبوع الموضة، حيث شاركت متابعيها مجموعة صور جديدة بإطلالة سوداء كاملة حملت توقيع دار Dolce & Gabbana.
أعاد ظهور الفنانة السعودية داليا مبارك في القاهرة التساؤلات حول مستقبلها الفني، بعدما التقت الفنان أمير صلاح الدين في جلسة عائلية جمعت أفراداً من عائلتيهما، في لقاء أثار فضول المتابعين حول إمكانية عودتها إلى الغناء بعد فترة من الابتعاد.