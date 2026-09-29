نجاح مستمر لأغنية "أشهدي يا دني".. نانسي عجرم تشارك جمهورها لحظات من كواليس تصوير الكليب

وظهرت في الفيديو وهي تستعرض لحظات عفوية من أجواء تصوير العمل، مقدّمة لجمهورها مشاهد خلف الكاميرا حملت أجواء مرحة وخاصة من رحلة تنفيذ الكليب.

وكان كليب "أشهدي يا دني" قد حظي بتفاعل كبير منذ طرحه، حيث تصدرت الأغنية اهتمام الجمهور عبر عدد من المنصات الرقمية، من بينها تيك توك، بعدما استخدمها عدد كبير من المشاهير والمتابعين في فيديوهاتهم، ما ساهم في انتشارها بشكل واسع.

ولاقت الأغنية إعجاب جمهور الذي تفاعل مع العمل عبر ، وسط استمرار تداول مقاطع منها بعد فترة على إصدارها، لتواصل حصد المشاهدات والتفاعل.

وتأتي مشاركة نانسي لهذه الكواليس كإضافة إلى نجاح الأغنية، بعدما اختارت أن تطلع جمهورها على جانب مختلف من تفاصيل التصوير والأجواء التي رافقت تنفيذ الكليب.