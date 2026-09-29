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نادين الراسي ترد على الجدل بعد ربط تصريحاتها بالسيد حسن: &quot;ما حدا يزايد ع وجعي&quot;
نادين الراسي ترد على الجدل بعد ربط تصريحاتها بالسيد حسن: "ما حدا يزايد ع وجعي"
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نادين الراسي ترد على الجدل بعد ربط تصريحاتها بالسيد حسن: "ما حدا يزايد ع وجعي"

فن و منوعات

2026-09-29 | 07:57
نادين الراسي ترد على الجدل بعد ربط تصريحاتها بالسيد حسن: "ما حدا يزايد ع وجعي"
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Aljadeed
نادين الراسي ترد على الجدل بعد ربط تصريحاتها بالسيد حسن: "ما حدا يزايد ع وجعي"

بعد الجدل الذي أثاره فيديو نشرته الفنانة اللبنانية نادين الراسي على مواقع التواصل الاجتماعي، وما اعتبره بعض المتابعين أنه يحمل إشارة إلى السيد حسن، خرجت الراسي بتوضيح جديد عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها في "إنستغرام".

ونشرت الراسي صورة للمنشور الذي أثار الجدل، وأرفقتها برسالة قالت فيها:
"السيد بالمستقبل القريب رح يبكي عليه دم مش دموع.. خدوها بعين الاعتبار وبالألف وباللام وبالحجرة كمان!! ما حدا يزايد ع وجعي".

وجاء رد الراسي بعد تداول تعليقات من متابعين ربطوا كلامها السابق بشخصيات سياسية، حيث كانت قد نشرت مقطع فيديو تحدثت فيه عن التعلّق بالأشخاص والأفكار، وقالت فيه: "إذا الشخص يلي انغرموا فيه وانقطعت العلاقة معه... عم تبكوا عليه كان مضبوط أو مناسب أو حقيقي؟ كان بقي".

وأضافت في الفيديو: "إنتوا عم تبكوا ع وهم أفكاركن يلي بنتوها مع هالشخص يلي عم تبكوا عليه مش عليه"، مشيرةً إلى أن الإنسان قد يتعلق أحيانًا بصورة أو فكرة عن شخص ما وليس بالشخص نفسه.

وأثارت هذه الكلمات تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث فسّرها بعض المتابعين على أنها موجهة إلى السيد حسن، بينما اعتبر آخرون أنها تتحدث بشكل عام عن تجربة شخصية وعلاقات عاطفية، قبل أن تعود الراسي لتوضيح موقفها عبر منشورها الأخير.

يُذكر أن نادين الراسي اعتادت خلال الفترة الماضية على مشاركة آرائها ومواقفها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل منشوراتها محل متابعة وتفاعل بين جمهورها.

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