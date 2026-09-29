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إطلالة سوداء ساحرة لهيفاء وهبي تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بميلانو
إطلالة سوداء ساحرة لهيفاء وهبي تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بميلانو
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إطلالة سوداء ساحرة لهيفاء وهبي تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بميلانو

فن و منوعات

2026-09-29 | 07:34
إطلالة سوداء ساحرة لهيفاء وهبي تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بميلانو
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Aljadeed
إطلالة سوداء ساحرة لهيفاء وهبي تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بميلانو

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار خلال أحدث ظهور لها في مدينة ميلانو الإيطالية، بالتزامن مع فعاليات أسبوع الموضة، حيث شاركت متابعيها مجموعة صور جديدة بإطلالة سوداء كاملة حملت توقيع دار Dolce & Gabbana.

وتواجدت هيفاء في إيطاليا لحضور أحد عروض الأزياء ضمن أسبوع الموضة في ميلانو، كما شاركت جمهورها مقطع فيديو من كواليس استعدادها للحدث، وسط تفاعل واسع مع ظهورها وأناقتها.

واختارت هيفاء إطلالة تعتمد على اللون الأسود بالكامل، تضمنت قطعة قصيرة مزينة بتطريزات لامعة وتفاصيل مستوحاة من تصميم الكورسيه، ونسقتها مع جوارب طويلة سوداء ومعطف واسع وحقيبة صغيرة باللون نفسه، لتمنح إطلالتها طابعًا أنيقًا وجريئًا.

وعلقت هيفاء على الصور بعبارة "After Dark, Dolce Style"، وأرفقتها بهاشتاغات مرتبطة بمدينة ميلانو ودار Dolce & Gabbana وأسبوع الموضة، في إشارة إلى حضورها في هذا الحدث العالمي.

ويأتي ظهور هيفاء وهبي في ميلانو بالتزامن مع نشاط فني جديد، إذ تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "لوك لوك" في 30 سبتمبر عبر المنصات الموسيقية، ضمن مشاريعها الغنائية المقبلة، إضافة إلى استمرارها في الترويج لمشروعها "Mega Haifa".

وتواصل هيفاء خلال الفترة الأخيرة الجمع بين حضورها في عالم الموضة ونشاطها الموسيقي، محافظة على حضورها اللافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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