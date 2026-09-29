إطلالة سوداء ساحرة لهيفاء وهبي تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بميلانو

وتواجدت هيفاء في إيطاليا لحضور أحد عروض الأزياء ضمن أسبوع الموضة في ميلانو، كما شاركت جمهورها مقطع فيديو من كواليس استعدادها للحدث، وسط تفاعل واسع مع ظهورها وأناقتها.

واختارت هيفاء إطلالة تعتمد على اللون الأسود بالكامل، تضمنت قطعة قصيرة مزينة بتطريزات لامعة وتفاصيل مستوحاة من تصميم الكورسيه، ونسقتها مع جوارب طويلة سوداء ومعطف واسع وحقيبة صغيرة باللون نفسه، لتمنح إطلالتها طابعًا أنيقًا وجريئًا.

وعلقت هيفاء على الصور بعبارة "After Dark, Dolce Style"، وأرفقتها بهاشتاغات مرتبطة بمدينة ميلانو ودار Dolce & Gabbana وأسبوع الموضة، في إشارة إلى حضورها في هذا العالمي.

ويأتي ظهور هيفاء في ميلانو بالتزامن مع نشاط فني جديد، إذ تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "لوك لوك" في 30 سبتمبر عبر المنصات الموسيقية، ضمن مشاريعها الغنائية المقبلة، إضافة إلى استمرارها في الترويج لمشروعها "Mega Haifa".

وتواصل هيفاء خلال الفترة الجمع بين حضورها في عالم الموضة ونشاطها الموسيقي، محافظة على حضورها اللافت عبر .