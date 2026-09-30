هيفاء وهبي تواجه منتقدي صورتها المتداولة برسالة نارية: "الغيرة وعمايلها"

ردّت الفنانة على صورة متداولة عبر ظهرت فيها ملامح وجهها بشكل مختلف، وسط تعليقات انتقدت شكلها وربطت الأمر بعمليات التجميل، واختارت الرد بأسلوبها الخاص عبر رسالة ساخرة وحادة.



ونشرت صورة مقرّبة لوجهها أظهرت خلالها ملامحها بشكل واضح وإطلالتها الجمالية، وأرفقتها بكلمات من أغنيتها "شو المطلوب"، قبل أن توجه رسالة إلى منتقديها، معتبرةً أن ما يجري يأتي ضمن محاولات للنيل من صورتها.

وقالت هيفاء في تعليقها: " وعمايلها. لما تحبّوا تشوهوني لصير شبهكم ابقوا انتبهوا لأن الحاجب الأيمن طار أثناء تأدية وظيفتكم"، مضيفةً بسخرية: "المرة الجاية شيلوا بس خلّوا الحاجب عريض".

وتابعت الفنانة رسالتها بالقول: "وسلّمولي على اللي دافعين مصاري على هالحملة السخيفة"، في إشارة إلى ما وصفته بمحاولة استهدافها عبر تداول الصورة.

وجاء رد هيفاء بعد انتشار الصورة التي أثارت جدلاً بين المتابعين، لتعود بعدها وتشارك لقطة لها ظهرت فيها بإطلالة قوية، مع مكياج يبرز ملامحها وشعر منسدل، في رسالة اختارت من خلالها الرد على الانتقادات بطريقتها الخاصة.