أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هيفاء وهبي تواجه منتقدي صورتها المتداولة برسالة نارية: &quot;الغيرة وعمايلها&quot;
هيفاء وهبي تواجه منتقدي صورتها المتداولة برسالة نارية: "الغيرة وعمايلها"
A-
A+

هيفاء وهبي تواجه منتقدي صورتها المتداولة برسالة نارية: "الغيرة وعمايلها"

فن و منوعات

2026-09-30 | 03:49
هيفاء وهبي تواجه منتقدي صورتها المتداولة برسالة نارية: "الغيرة وعمايلها"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيفاء وهبي تواجه منتقدي صورتها المتداولة برسالة نارية: "الغيرة وعمايلها"

ردّت الفنانة هيفاء وهبي على صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها ملامح وجهها بشكل مختلف، وسط تعليقات انتقدت شكلها وربطت الأمر بعمليات التجميل، واختارت الرد بأسلوبها الخاص عبر رسالة ساخرة وحادة.

ونشرت هيفاء صورة مقرّبة لوجهها أظهرت خلالها ملامحها بشكل واضح وإطلالتها الجمالية، وأرفقتها بكلمات من أغنيتها "شو المطلوب"، قبل أن توجه رسالة إلى منتقديها، معتبرةً أن ما يجري يأتي ضمن محاولات للنيل من صورتها.
وقالت هيفاء في تعليقها: "الغيرة وعمايلها. لما تحبّوا تشوهوني لصير شبهكم ابقوا انتبهوا لأن الحاجب الأيمن طار أثناء تأدية وظيفتكم"، مضيفةً بسخرية: "المرة الجاية شيلوا الجمال بس خلّوا الحاجب عريض".
وتابعت الفنانة اللبنانية رسالتها بالقول: "وسلّمولي على اللي دافعين مصاري على هالحملة السخيفة"، في إشارة إلى ما وصفته بمحاولة استهدافها عبر تداول الصورة.
وجاء رد هيفاء بعد انتشار الصورة التي أثارت جدلاً بين المتابعين، لتعود بعدها وتشارك لقطة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة قوية، مع مكياج يبرز ملامحها وشعر أسود منسدل، في رسالة اختارت من خلالها الرد على الانتقادات بطريقتها الخاصة.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

وفاة زوجة صادق الصباح تحزن النجوم.. قصي خولي وتيم حسن وسيرين عبدالنور وغيرهم ينعون الراحلة
07:21

وفاة زوجة صادق الصباح تحزن النجوم.. قصي خولي وتيم حسن وسيرين عبدالنور وغيرهم ينعون الراحلة

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة رنا محمد سعيد الزين، زوجة المنتج اللبناني صادق الصباح، حيث سارع عدد من النجوم إلى تقديم التعازي ومواساة العائلة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

07:21

وفاة زوجة صادق الصباح تحزن النجوم.. قصي خولي وتيم حسن وسيرين عبدالنور وغيرهم ينعون الراحلة

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة رنا محمد سعيد الزين، زوجة المنتج اللبناني صادق الصباح، حيث سارع عدد من النجوم إلى تقديم التعازي ومواساة العائلة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

بإطلالة ملكية سوداء.. نادين نسيب نجيم تتألق بين نجوم معرض الدوحة للمجوهرات 2026
05:20

بإطلالة ملكية سوداء.. نادين نسيب نجيم تتألق بين نجوم معرض الدوحة للمجوهرات 2026

نادين نجيم خطفت الأنظار خلال حضورها فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2026، بعدما اختارت إطلالة تجمع بين الفخامة والبساطة بتوقيع اللون الأسود الكلاسيكي.

05:20

بإطلالة ملكية سوداء.. نادين نسيب نجيم تتألق بين نجوم معرض الدوحة للمجوهرات 2026

نادين نجيم خطفت الأنظار خلال حضورها فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2026، بعدما اختارت إطلالة تجمع بين الفخامة والبساطة بتوقيع اللون الأسود الكلاسيكي.

الشامي يكشف سبب تأخر حفله الأول في سوريا.. "لن يكون مروراً عابراً"
05:18

الشامي يكشف سبب تأخر حفله الأول في سوريا.. "لن يكون مروراً عابراً"

كشف الفنان السوري الشامي تفاصيل تأخر إحيائه حفلاً غنائياً في بلاده، موضحاً أن الأمر لا يعود إلى أي عوائق أو أسباب مرتبطة بالمنع، بل يرتبط فقط بالتحضيرات والترتيبات اللوجستية التي يحتاجها هذا المشروع.

05:18

الشامي يكشف سبب تأخر حفله الأول في سوريا.. "لن يكون مروراً عابراً"

كشف الفنان السوري الشامي تفاصيل تأخر إحيائه حفلاً غنائياً في بلاده، موضحاً أن الأمر لا يعود إلى أي عوائق أو أسباب مرتبطة بالمنع، بل يرتبط فقط بالتحضيرات والترتيبات اللوجستية التي يحتاجها هذا المشروع.

اخترنا لكم
وفاة زوجة صادق الصباح تحزن النجوم.. قصي خولي وتيم حسن وسيرين عبدالنور وغيرهم ينعون الراحلة
07:21
بإطلالة ملكية سوداء.. نادين نسيب نجيم تتألق بين نجوم معرض الدوحة للمجوهرات 2026
05:20
الشامي يكشف سبب تأخر حفله الأول في سوريا.. "لن يكون مروراً عابراً"
05:18
المنتج صادق الصباح يفجع بوفاة زوجته وهذا موعد وتفاصيل الجنازة
04:48

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026