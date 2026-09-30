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المنتج صادق الصباح يفجع بوفاة زوجته وهذا موعد وتفاصيل الجنازة
المنتج صادق الصباح يفجع بوفاة زوجته وهذا موعد وتفاصيل الجنازة
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المنتج صادق الصباح يفجع بوفاة زوجته وهذا موعد وتفاصيل الجنازة

فن و منوعات

2026-09-30 | 04:48
المنتج صادق الصباح يفجع بوفاة زوجته وهذا موعد وتفاصيل الجنازة
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Aljadeed
المنتج صادق الصباح يفجع بوفاة زوجته وهذا موعد وتفاصيل الجنازة

خيّم الحزن على عائلة المنتج اللبناني صادق الصبّاح، بعد إعلان وفاة زوجته السيدة رنا محمد سعيد الزين، صباح اليوم الأربعاء، وفق ما كشف نجلهما المنتج أنور صادق الصبّاح، الذي نعى والدته وطلب من المتابعين الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وأعلن أنور صادق الصبّاح تفاصيل مراسم التشييع، موضحاً أن الصلاة على جثمان الراحلة ستُقام عقب صلاة ظهر يوم غد الخميس في مسجد الخاشقجي في العاصمة اللبنانية بيروت، على أن يُوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة في جبانة الشهداء.
كما أعلنت العائلة مواعيد تقبّل التعازي، حيث يستقبل المنتج صادق الصبّاح التعازي بزوجته الراحلة قبل الدفن وبعده في قاعة "محيي الدين برغوت" داخل مسجد الخاشقجي. وتُقام التعازي في اليومين الثاني والثالث للوفاة، الجمعة والسبت في 2 و3 تشرين الأول، من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة مساءً في قاعة "البيال". كذلك تُقام ذكرى مرور أسبوع على وفاة رنا الزين يوم الخميس 8 تشرين الأول عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً في قاعة "محيي الدين برغوت".
ونعى صادق الصبّاح زوجته بكلمات مؤثرة عبر حسابه على منصة "إكس"، مستعيداً سنوات الحياة التي جمعتهما، ومعبّراً عن مكانتها الكبيرة في حياته وحياة عائلته. وكتب: "كنتِ خير ابنة لأهلك، وخير زوجة لي، وخير أم لأولادك، وخير جدة لأحفادك، وخير أخت لأخواتك، وخير حماة لأصهرتك، وكنتِ خير صديقة لأصدقائك".
وأضاف الصبّاح في رسالته: "كنتِ فنانة مرهفة الإحساس، أبدعتِ في فنك، وكان ذوقك الجميل حاضراً في كل ما صنعت يداك"، مشيراً إلى أنها كانت السند والشريكة في مختلف مراحل حياته، قائلاً: "كنتِ معي في السراء والضراء، وردتي وفراشتي وحياتي، والشمعة التي أضاءت حياتنا أنا وأولادنا وأحفادنا".
وختم رسالته بالقول إن رحيلها لن يلغي حضورها في حياة عائلتها، مؤكداً أن قيمها ووصاياها وطريقتها في الحياة ستبقى نهجاً يسيرون عليه.
وبعد إعلان خبر الوفاة، انهالت رسائل التعزية من عدد كبير من الفنانين والشخصيات الفنية التي عبّرت عن حزنها ورثائها للراحلة، حيث كتب الفنان السوري تيم حسن رسالة مواساة لعائلة الصبّاح، قال فيها: "رحم الله السيدة رنا الزين برحمته الواسعة وأسكنها الجنة، تعازي القلبية لأخي صادق الصبّاح وأنور ولمى وميرنا وكل عائلة الصبّاح الأعزاء، أعانكم الله وجبر خاطركم".
كما عبّرت الفنانة كاريس بشار عن تأثرها برحيل رنا الزين، وكتبت: "ما بعرف شو ممكن ينقال بهيك وجع... قلبي معك، كانت إنسانة رقيقة وطيبة بشكل ما بينتسى، ووجودها وذكراها رح يضلوا حاضرين بقلوب كل اللي عرفوها"، متمنية لصادق الصبّاح وعائلته الصبر والقوة.

بدورها، نعت الإعلامية زينة يازجي الراحلة بكلمات مؤثرة قائلة: "ضيعانك يا رنا... الله يصبّر قلب عيلتك وكل محبينك"، 

فيما كتب الفنان معتصم النهار: "البقاء لله، العمر إلكم والرحمة لروحها"،

 كما شاركت الفنانة نادين خوري برسالة عزاء قالت فيها: "لروحها الرحمة والسلام، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويُعد صادق الصبّاح من أبرز المنتجين في العالم العربي، وقد ارتبط اسمه بعشرات الأعمال الدرامية الناجحة خلال مسيرة طويلة في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، فيما كانت رنا الزين حاضرة إلى جانبه كزوجة وشريكة حياة بعيداً عن الأضواء، قبل أن يودّعها برسالة حملت الكثير من مشاعر الوفاء والحب.

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